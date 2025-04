Remco Evenepoel roept Tourorganisator op om Montmartre-klim niet in slotrit op te nemen: "Onnodige hindernis"

Volgens de Franse media zal de traditionele slotrit naar de Champs-Elysées dit jaar 3 keer passeren over de klim naar Montmartre. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) is geen voorstander van dat plan: "Dat zal enkel maar voor extra stress zorgen", denkt de tweevoudige olympische kampioen.

Na een jaartje Nice eindigt de Tour de France dit jaar weer met een traditioneel sprintersfestival op de Champs-Elysées. Of toch niet?

Tourorganisator ASO broedt op het plan om de renners liefst 3 keer over Montmartre te sturen. Het klimmetje waarop Remco Evenepoel de basis legde voor zijn olympische wegtitel in Parijs.

"Maar ik zou niet blij zijn als we die klim ook in de slotetappe van de Tour voorgeschoteld krijgen", zucht Evenepoel.

"Maak het niet te complex en houd gewoon vast aan die lokale ronde."

"Ik denk dat er in de eerste Tourweek al strijd genoeg zal zijn voor de positionering. Met Montmartre erbij zou dat betekenen dat we hetzelfde moeten doen op de laatste dag. We zullen tegen dan al moe genoeg zijn."