Nino Schurter (38) boekt historische 36e WB-zege in Val di Sole, sterke Jens Schuermans eindigt 10e

Nino Schurter is een levende legende in het mountainbike.



De Zwitser verzamelde doorheen zijn carrière een indrukwekkend aantal titels op kampioenschappen en Olympische Spelen en is ook recordhouder met de meeste Wereldbeker-zeges ooit.



In Val di Sole, waar Schurter in totaal al zeven keer won, sloeg de mountainbikelegende in de crosscountry voor het eerst dit seizoen nog eens toe.



De Zwitser rekende in de tweede wedstrijdhelft af met zijn taaiste tegenstander, de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly en hobbelde als eerste over de streep. Zijn achtste zege in Val di Sole en 36e in de Wereldbeker in totaal. Een verbetering van zijn eigen record.



De nieuwe zege is alvast een ferme opsteker voor Schurter, die in Parijs voor de vijfde keer aan de Olympische Spelen zal deelnemen.



Jens Schuermans, die vrijdag knap het podium had gehaald in de shorttrack, gaf in dezelfde wedstrijd ook opnieuw hoopgevende signalen. Onze landgenoot eindigde op een 10e plek. De tweede Belg, Pierre de Froidmont, werd 23e.