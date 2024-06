Alexander Hendrickx loodst Red Lions voorbij Groot-Brittannië in Hockey Pro League

De Red Lions zijn goed begonnen aan de laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen. In de Hockey Pro League legden ze Groot-Brittannië over de knie dankzij 2 goals op penalty corner van specialist Alexander Hendrickx: 1-3.

De Belgische en Britse hockeymannen zijn op de Olympische Spelen niet in dezelfde poule ingedeeld, maar kunnen elkaar natuurlijk wel tegenkomen vanaf de kwartfinales. Sowieso was het duel in Utrecht ideale voorbereiding op Parijs.

Bondscoach Van den Heuvel zag in het eerste kwart veel ruimte voor verbetering, maar doelman Vanasch hield de Red Lions recht. En in het tweede kwart tapten de Belgen uit een heel ander vaatje.

Wegnez opende de score en met een penalycorner verdubbelde Hendrickx de Belgische voorsprong. Door een moment van concentratieverlies bij Luypaert konen de Britten dankzij Liam Ansell de aanlsuitingstreffer maken in het derde kwart.

Maar opnieuw konden de Belgen rekenen op Hendrickx om de zege veilig te stellen. De specialist mocht enkele keren proberen en uiteindelijk ramde hij de bal in de benedenhoek: 1-3 en wedstrijd gespeeld.