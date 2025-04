Gantoise zeker van halve finales na winst in topper tegen Dragons, ook WatDucks pakt volle buit

Greep Dragons bij de herstart van de competitie in maart nog de leiding, dan is het ondertussen weggezakt naar de 6e plek. Het kon nog maar één wedstrijd winnen in 2025.

Ook in de topper tegen leider Gantoise lukte het niet. Ze konden wel nog een dubbele achterstand uitwissen, maar Alexander Hendrickx besliste de wedstrijd met zijn 2e doelpunt op penalty corner. Gantoise is zo zeker van de halve finales.

Léopold staat op de 2e plek na een 10-0-zege tegen hekkensluiter Namur. Waterloo Duckx wipte over Braxgata dankzij een 0-2-overwinning in de onderlinge topper.