Vincent Kompany begint op 15 juli aan voorbereiding bij Bayern München, ook tournee door Zuid-Korea

Vincent Kompany zal op 15 juli nog niet over heel zijn selectie kunnen beschikken omdat er heel wat internationals zullen ontbreken. De dag na de finale van het EK en de Copa America staan er medische en fysieke testen gepland voor wie er wel is.



De eerste veldtraining onder leiding van Kompany zal op 17 juli plaatsvinden.



Van 22 tot 25 juli zal Bayern voor een eerste keer op stage gaan in de Beierse Alpen, aan het meer Tegernsee.



Daarna volgt een zomertoer in Zuid-Korea van 31 juli tot en met 5 augustus. De Duitse recordkampioen zal daar tegen onder meer Tottenham Hotspur oefenen.



Op 10 augustus vindt de generale repetitie voor Kompany en co. plaats. In Londen vormt Tottenham opnieuw de sparringpartner.



6 dagen later, op 16 augustus, volgt de eerste officiële wedstrijd van Bayern München met Kompany aan het roer. In de eerste ronde van de Duitse beker wacht tweedeklasser SSV Ulm 1846.



Een week later start de Bundesliga. De tegenstander op de eerste speeldag is nog niet bekend. De speelkalender van de Duitse competitie wordt pas op 4 juli bekendgemaakt.