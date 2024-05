Vincent Kompany begint vol vertrouwen aan Missie München: "Hij heeft een heel sterke indruk gemaakt"

do 30 mei 2024 17:39

De vuurdoop naast het veld heeft Vincent Kompany alvast met brio doorstaan: op zijn persvoorstelling als trainer van Bayern München maakte de Belg indruk met zijn kenmerkende charisma. "Hij heeft het karakter en de persoonlijkheid om met de druk bij Bayern om te gaan", klinkt het in Sporza Daily.

Met prima Duits, zijn typerende charisma en zelfs een vleugje humor heeft Vincent Kompany donderdag een prima beurt gemaakt bij zijn voorstelling als trainer van FC Bayern München. "Hij heeft een heel sterke indruk gemaakt, daar waren mijn Duitse collega's het ook over eens", vertelt Bert Pitschon, onze man ter plaatse in Beieren. "Met zijn manier van praten en zijn zelfverzekerdheid heeft hij een duidelijk verhaal gebracht, zoals wij hem eigenlijk al jaren kennen. En dat is hier heel goed overgekomen."

Met charisma en zelfverzekerdheid trotseerde Kompany de vragen van de Duitse en internationale pers. En zelfs met een vleugje humor, toen zijn mening gevraagd werd over het feit dat hij niet het plan A was van Bayern. "Ik begrijp nu beter hoe het rekruteringsproces gewerkt heeft. Dat ik hier ben, is het bewijs dat dat goed was", repliceerde Kompany met de glimlach. Ex-voetballer en huidig tv-analist Franky Van der Elst knikte goedkeurend. "Die vraag kwam verschillende keren terug, maar hij heeft daar met een kwinkslag op gereageerd. Ik vond dat een heel goed antwoord, met humor."

Ook met zijn Duits heeft Kompany goede punten gescoord. "Het was heel slim van hem om meteen in het Duits te beginnen", zag Bert Pitschon. "Hij wist dat die vraag zou komen, zo clever is hij wel. En de Duitse journalisten zeiden dat Kompany's Duits bijna perfect was." Van der Elst: "En wat Kompany zeker heeft, is een geweldige persoonlijkheid. Hij is vaardig in het brengen van zijn boodschap, in het antwoorden op de vragen. Op dat vlak komt hij fantastisch goed over." "En die persoonlijkheid, die heb je natuurlijk ook nodig als je met succes zo'n grote club wilt gaan leiden. Maar dat zal het probleem niet zijn."

Vincent Kompany

De uitdagingen bij Bayern

Zijn examen voor de Duitse pers heeft Vincent Kompany alvast met glans doorstaan. Maar de échte test volgt natuurlijk pas later, op het veld. En de druk in München zal groot zijn, na een jaar zonder prijzen en in een seizoen met een Champions League-finale in de eigen Allianz Arena. "Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen", zegt Franky Van der Elst. "Ik hoop dat het gaat lukken voor hem, bij een van de grootste clubs. Makkelijk wordt het zeker niet, want Bayern ligt in Duitsland onder een vergrootglas." "In principe heeft Bayern wel de beste spelers, de beste ploeg. Alles is aanwezig om te slagen. En Kompany is iemand die zulke uitdagingen durft aan te gaan."

