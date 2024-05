Duitse voetbalpers ziet zware taak voor Kompany: "Champions League-finale in München is de prioriteit"

do 30 mei 2024 13:05

Na zijn persvoorstelling donderdag kan Vincent Kompany nu echt aan zijn avontuur in München beginnen. Onze landgenoot staat bij Bayern voor enkele stevige uitdagingen. Hoe kijkt de Duitse voetbalpers naar de komst van de voormalige Rode Duivel? "De druk zal groot zijn, want heel wat mensen binnen club strijden voor hun eigen belangen."

"We waren heel verrast. Dit is geen normale keuze van Bayern, wel een dappere."

Nee, ook in Beieren had niemand zien aankomen dat Vincent Kompany (38) de nieuwe coach zou worden van Bayern München. Onze landgenoot werd "als noodoplossing" gekozen na een lange - en vooral stroeve - zoektocht.

"Initieel wilde Bayern opnieuw met Hansi Flick in zee gaan", duidt Christian Falck, voetbalchef van de invloedrijke Duitse krant Bild. "Flick won al de treble met Bayern en het management hoopte dat hij voor één seizoen wilde depanneren."

Kompany is duidelijk de keuze van sportdirecteur Max Eberl. Hij moet het voetbal brengen dat Eberl voor ogen heeft. Christian Falck, voetbalchef Bild

"Maar toen toonde Barcelona interesse. Flick zou uiteindelijk zelfs geen tweede telefoontje meer krijgen van Bayern, want de nieuwe sportdirecteur Max Eberl had ondertussen zijn pijlen al gericht op Kompany."

"Kompany is duidelijk de keuze van Eberl. Hij stond was dan misschien wel pas de zesde op Eberls lijstje, hij stond wel al van in het begin op die lijst, omdat hij voor het aantrekkelijke voetbal staat dat Eberl voor ogen heeft."

De nieuwe sportdirecteur Max Eberl wil met Kompany vorm geven aan het nieuwe Bayern.

De hand van Pep

Een andere belangrijke factor in de keuze voor Kompany was de steun die onze landgenoot kreeg uit Catalaanse hoek. "Het management heeft met Pep Guardiola gebeld, en die zei dat Kompany perfect is voor Bayern", vult Felix Neubauer van SID aan. "De manier hoe Kompany is gevormd door Guardiola heeft een grote rol gespeeld. Wanneer men het heeft over de succesvolste periode van Bayern, en het voetbal dat gespeeld werd, komt de naam Guardiola vaak naar boven."

"Kompany's speelstijl ligt de club erg goed en hij vindt in München de kwaliteit om die speelstijl uit te dragen. De spelerskern zal dan wel herschikt worden, dat is geweten, maar er is voldoende kwaliteit om het voetbal te spelen dat Kompany wil."

Eigenzinnige bobo's

Toch staat Kompany bij de Rekordmeister een verraderlijke opdracht te wachten. Onze landgenoot zal het vertrouwen moeten winnen van het Beierse bestuur, en in die bestuurskamer wijzen de neuzen niet altijd in dezelfde richting. "Er zijn heel wat mensen binnen de club die elk voor hun eigen belangen strijden. Coryfeeën als Uli Hoenness en Karl-Heinz Rummenigge zeiden wel dat ze zich minder zouden moeien, maar of ze dat ook kunnen, betwijfel ik", aldus Neubauer.

"Kompany zal veel druk moeten trotseren, die ervaring bij een topclub is nieuw voor hem. Het enige wat hij kan doen om het vertrouwen te winnen, is wedstrijden winnen. En liefst elke wedstrijd", zegt Falck.

Clubicoon Karl-Heinz Rummenigge heeft in München veel invloed binnenskamers.

Verplichte Champions League-finale