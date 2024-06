Thomas Meunier sluit zondag aan bij Rode Duivels: "We gaan hem geleidelijk aan integreren"

Thomas Meunier viel in de uitzwaaiwedstrijd tegen Luxemburg uit met een dijbeenblessure. Aanvankelijk werd gevreesd dat Meunier out zou zijn voor het hele toernooi, maar de blessure bleek beter mee te vallen dan werd gedacht.

Momenteel revalideert de 32-jarige flankverdediger nog bij Lieven Maesschalck in België, zondag zou hij dan afreizen naar Ludwigsburg.

"Normaal gezien sluit hij zondag aan. Het herstel verloopt momenteel goed, we zullen zien of dat effectief haalbaar blijft", zei Jelle Schelstraete, operationeel directeur bij de Belgische voetbalbond (KBVB).

"We blijven dat evalueren. Het is de intentie om hem vanaf dan geleidelijk aan te integreren", aldus Schelstraete.

Het valt nog af te wachten wanneer hij effectief speelklaar zal zijn. "Het is nog te vroeg om dat te zeggen", aldus Schelstraete.

"Eens Thomas hier is, kijken we op welke manier hij de trainingsload oppikt en op welke manier hij al kan meedoen. Daarna zullen we zien waar hij klaar voor is."

Het zou Tedesco alvast extra defensieve opties geven voor de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne.