Debutant Thomas Detry dingt op Masters mee naar beroemde groene jasje: "Ik ken de baan vanop tv"

Voor het eerst in zijn carrière mag Thomas Detry zich opmaken voor een heilige week in golf. Onze landgenoot maakt deze week zijn debuut op de Masters. "Ik sta waar ik wil staan en heb al bewezen dat ik de beste spelers aankan."

Het is de enige major die elk jaar op dezelfde baan wordt gespeeld: de Augusta National Golf Club. Het is de eerste keer dat Detry mag meedoen aan de Masters, de major met het kleinste deelnemersveld en het meeste prestige.

Detry is pas de vierde Belg in de geschiedenis die voor de Masters uitgenodigd werd. Enkel Flory Van Donck (32e in 1958), Nicolas Colsaerts (73e in 2013) en Thomas Pieters (4e in 2017, 58e in 2018, 85e in 2022 en 48e in 2023) gingen hem voor.

"In de laatste drie majors die ik speelde, werd ik 13e, 14e en 4e. Dat geeft vertrouwen. Ik sta waar ik wil staan en heb al bewezen dat ik de beste spelers in de wereld aankan."

Sinds 1979 kon er geen enkele debutant meer winnen op de Masters, maar elk jaar is er wel eentje die zijn visitekaartje afgeeft. Dat zou dit jaar Detry kunnen zijn. Extra bonus: de top 12 krijgt meteen een uitnodiging voor het toernooi van volgend jaar.

Dat is het doel van Detry. "Ik weet wat het is om op een zondag op een Major mee te doen. Het voelt alsof ik zeker een top 10 in me heb deze week."

Maar onze landgenoot, die dankzij meditatie met meer vertrouwen op de baan staat, weet dat hij geen stappen mag overslaan.

"Als je een major behandelt zoals een gewoon toernooi, dan neem je meteen een voorsprong op de helft van het deelnemersveld. Velen leggen zichzelf extra druk op en willen extra voorbereid zijn."

Detry is sinds het weekend in Augusta en probeert zich rustig voor te bereiden. "Vorig jaar speelde ik in de week voor de US Open en de PGA geen toernooi en dat heeft me geholpen. Majors zijn altijd moeilijke weken, dus ik probeer altijd rustig op te bouwen."

Die rust werd deze week enkel verstoord door een van zijn jonge dochters die veel te vroeg wakker was.