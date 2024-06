Voetbalgeschiedenis als sprankel hoop: deze landen verloren hun opener op weg naar eeuwige roem

Geen man overboord. Zelfs na een nederlaag in de openingsmatch kunnen onze Rode Duivels straks nog vieren. Dat bewees Nederland op het EK in 1988, ook de wereldtitels van Spanje (2010) en Argentinië (2022) waren toonvoorbeelden. Drie knappe wederopstandingen als inspiratie voor de Belgen.

We nemen je mee van Duitsland, over Zuid-Afrika tot Qatar.

Maar een reden tot paniek? Die is er nog niet. Meerdere landen toonden in het verleden namelijk al dat een verloren opener kan leiden tot succes.

Akkoord, de start van de Rode Duivels aan het EK is verre van ideaal. Een nederlaag tegen Slovakije was nergens ingecalculeerd.

1988: Nederland op EK in Duitsland

Tegen een stug elftal van de Sovjet-Unie geraakten Marco van Basten en co. niet door de muur. Iets wat bij de tegenstand wel een keer lukte: 0-1.

De Nederlanders stootten uiteindelijk als tweede door en kregen in de finale opnieuw een duel met de Sovjet-Unie voorgeschoteld. Een kans op zoete revanche die Oranje niet liet liggen.

Met onder meer de wereldgoal van Marco van Basten klaarden de Nederlanders de klus met 2-0. In Duitsland werd de Europese titel gevierd.

De kans dat Slovakije in de finale raakt en dat we - net als Nederland toen - revanche kunnen nemen, is niet bijster groot. Maar misschien putten de Duivels wel extra moed uit het scenario.