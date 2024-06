Jan Vertonghen blijft positief: "Na de overwinning tegen Canada op het WK waren er veel meer twijfels"

di 18 juni 2024 13:19

De Rode Duivels zijn met een valse noot aan het EK voetbal begonnen, maar het vertrouwen van de Belgen heeft geen knak gekregen. "We hebben de kansen niet afgemaakt, maar we hebben nog twee wedstrijden om het recht te trekken", zei Vertonghen.

Een nederlaag tegen Slovakije, ook Jan Vertonghen had liever een ander resultaat gezien in de eerste EK-match. "Als je puur naar de score kijkt, is het een slecht resultaat. Verliezen is niet goed. Maar als je het spelverloop bekijkt, hadden we alle mogelijkheden om te winnen", zei hij. "Ik zou me veel meer zorgen maken als het spel slecht was, als we geen kansen hadden gecreëerd en Slovakije verdiend had gewonnen. Dat was gewoon niet zo." "We hebben ook heel weinig weggegeven. De jongens achteraan hebben het echt goed gedaan. Vooraan ook, we hebben alles gecreëerd." "Op het einde doet het dan extra pijn als er twee doelpunten worden afgekeurd. Bij 1-1 is er geen man overboord, nu ligt er extra druk op zaterdag."

Extra druk, maar paniek is er nog niet. Vertonghen denkt terug aan de openingsmatch op het WK tegen Canada waar de Rode Duivels wel wonnen. "Toen stonden we 80 minuten onder druk. Ook op het vorige EK werden we tegen Italië vrij kansloos weggespeeld. Dat was nu niet het geval." "Op het WK waren er veel meer twijfels na de openingsmatch, dus ik ben nu niet zo negatief. Tegen Canada was het veel slechter en wonnen we wel." "Als we die wedstrijd tegen Slovakije 10 keer spelen, winnen we 8 keer. Dus we weten wat ons te doen staat tegen Roemenië zaterdag."

Systeem niet overboord gooien

Er werden wat vragen gesteld bij de aanpak van bondscoach Domenico Tedesco. Was een dubbele 6 - met Mangala en Onana - nodig tegen Slovakije? "We hebben altijd zo gespeeld sinds de coach hier is. Dat heeft ons fantastische resultaten opgeleverd. Dat is onze speelwijze. Het zou raar zijn om dat vanaf de eerste match overboord te gooien", aldus Vertonghen. "Er zit een idee achter om meer ruimte te creëren voor Kevin De Bruyne in de pockets. We hebben die gisteren misschien wat te weinig gevonden in de eerste helft, in de tweede helft was het beter. Ik vind niet dat we alles wat goed is gegaan, nu moeten weggooien." "Ons plan tegen Slovakije klopte grotendeels, dus ik heb er vertrouwen in dat dat zaterdag ook zo zal zijn." "Ik heb genoeg positieve zaken gezien om geen broodjeaapverhaal te vertellen. Het vertrouwen is er, maar er was ook teleurstelling. We hebben de kansen niet afgemaakt, maar we hebben nog twee matchen om het recht te trekken."

De kansen afmaken, het klinkt eenvoudiger dan het is. De Rode Duivels hebben nu al 47 kansen op een rij op een groot toernooit niet kunnen afwerken. Het is al wachten op een WK- of EK-doelpunt sinds de treffer van Batshuayi tegen Canada. "47 kansen? Dat betekent dat we veel op doel schieten", knipoogde Vertonghen. "We zullen wel wat werken op afwerken, maar we hebben alle kwaliteiten om het te doen." Hoe reageerde Romelu Lukaku? "Hij heeft al veel meegemaakt in zijn carrière. Ik heb in niemand meer vertrouwen dan in hem in deze situaties. Hij zal alleen maar meer gemotiveerd zijn tegen Roemenië."

Vertonghen en Witsel als centraal duo?

Zeno Debast en Wout Faes vormden tegen Slovakije het centrale duo. "En ze hebben dat fantastisch gedaan", strooide Vertonghen met lof." Vertonghen is wel fit, dus neemt hij hun plek over zaterdag met Witsel? "We hebben jaren op de teller en meer ervaring, maar Axel en ik zullen niet zo arrogant zijn om te zeggen dat wij het gaan oplossen." "Of het nu ik, Axel, Wout of Zeno wordt, elke combinatie is mogelijk. We horen er gewoon te staan als we onze minuten krijgen."