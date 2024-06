Straf statement van Mbappé: sterspeler mobiliseert Franse jeugd om te stemmen - "Extremen dreigen macht te grijpen"

ma 17 juni 2024 06:44

Kylian Mbappé heeft gesproken. In de persconferentie voor zijn EK-openingsduel tegen Oostenrijk pakte de Franse superster uit met een sterk politiek statement. In een minutenlang betoog mobiliseerde hij de Franse jeugd om hun stemrecht te gebruiken. "Ik hoop dat we op 7 juli nog fier zijn om dit voetbalshirt te dragen", klonk het.

Aan de vooravond van zijn EK had Kylian Mbappé andere prioriteiten.



Op de persconferentie voor de openingswedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijk nam de kapitein van Les Bleus uitvoerig de tijd om een statement te maken over de politieke situatie in zijn thuisland.



Mbappé riep iedereen - "en vooral de jongere generatie" - in een straf statement op om te gaan stemmen. Hij sprak zich ook openlijk uit over de vervroegde Franse parlementsverkiezingen en de mogelijke winst van het Rassemblement National (RN), de uiterst rechtse partij van Marine Le Pen.



"Ik denk dat we ons op een belangrijk moment in de geschiedenis van ons land bevinden", verklaarde Mbappé. "De extremen staan voor de poorten van de macht. Maar wij kunnen de toekomst van ons land kiezen."



De situatie is belangrijker dan de wedstrijd van morgen. Kylian Mbappé

Mbappé benadrukte sterk het belang van waarden als tolerantie, diversiteit en respect. "Ik hoop dat we op 7 juli nog fier zijn om dit voetbalshirt te dragen", klonk het bij de Franse sterspeler.



"De situatie is belangrijker dan de wedstrijd van morgen. Ik heb geen zin om een land te vertegenwoordigen dat niet overeenkomt met onze waarden."



De Franse sterspeler verdedigde ook zijn ploegmaat Marcus Thuram, die stelde dat het nodig was "om te strijden, zodat RN niet aan de macht komt". De aanvaller van Inter Milaan sprak zich zo lijnrecht uit tegen het Rassemblement National.



En zo bewees Mbappé nogmaals dat hij meer wil zijn dan de beste voetballer ter wereld.

Reactie van UEFA?