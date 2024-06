Charles De Ketelaere goes Japan en mist "vriend" Hans Vanaken: "Het is genormaliseerd hoe goed hij is"

De Rode Duivels vertoeven momenteel met 24 spelers op Duitse bodem. Thomas Meunier zit nog in de wachtkamer door zijn blessure, een 26e Duivel werd niet opgeroepen. In Dat is fussball kwam de afwezigheid van Hans Vanaken aan bod, al zijn er ook nuances. "Misschien zijn er meer opties in het hoofd van de coach dan wij denken."

Duitsland heeft Schotland overrompeld in de openingsmatch van het EK voetbal en dat deed Tess ook in de eerste aflevering van Dat is fussball. Samen met Wesley Sonck, Romeo Vermant en Arno The Kid analyseerde ze de openingsmatch en blikte ze alvast vooruit naar de wedstrijd van de Rode Duivels. En o ja, een opwaaiende kilt passeerde ook de revue.

Over de selectie van Domenico Tedesco is er uiteraard al veel gezegd en geschreven. De bondscoach mocht net zoals zijn collega's 26 spelers oproepen, maar hij koos niet voor dat maximum.

Tedesco gaf 25 landgenoten een ticket en die selectiepolitiek stoot her en der op onbegrip. Bij de afwezigen valt zeker de naam van Hans Vanaken op.

Ook ex-ploegmaat Charles De Ketelaere zou de Brugse draaischijf hebben meegenomen mocht er een 26e speler aan de selectie worden toegevoegd. "Hij is heel belangrijk. En hij is mijn vriend", klonk het schattig.

Wesley Sonck gaf De Ketelaere in onze podcast Dat is fussball gelijk. "We vinden het niveau van Hans normaal en we kijken daar niet meer van op. Het is straf dat hij het elk jaar opnieuw doet."

"Vanuit de tweede lijn infiltreert hij, hij maakt goals en hij kopt heel goed. Maar als coach zeg je ook niet alles", kaderde Sonck. "Misschien zijn er meer opties in het hoofd van de coaches dan wij denken."

"Het is bewonderenswaardig", vulde Romeo Vermant aan, jeugdproduct van Club Brugge. "In moeilijke periodes trekt hij Club over de streep. Maar ik denk dat hij er zelf vrede mee heeft."

"Het doet pijn om te zeggen, maar Hans is pure klasse", besloot Arno the kid. "Het is genormaliseerd hoe goed hij is. Hij krijgt niet het respect dat hij verdient, al heeft hij me ook gekwetst. Er zit nog spanning tussen ons", aldus de Anderlecht-supporter.