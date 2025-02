PSG vreet vierdeklasser met huid en haar op in beker, Brest mist halve finale na straffe remonte van tweedeklasser

Na vierdeklasser nu ook tweedeklasser naar halve finales

PSG heeft vierdeklasser Stade Briochin door de gehaktmolen gedraaid in de kwartfinale van de Coupe de France. Het werd 0-7 dankzij Neves, Ramos (3x), Doue, Mayulu en Dembele.



Op hetzelfde moment werd een andere eersteklasser wel gevloerd. Stade Brest, tot vorige week nog actief in de Champions League, klom nochtans op een comfortabele 2-0-voorsprong in eigen huis.



Maar tweedeklasser Duinkerke had - net als Cannes gisteren - wel zin in een stuntje. Het draaide de situatie in het slothalfuur helemaal om: 2-3. PSG en Duinkerke scharen zich zo bij Reims en Cannes in de halve finales.