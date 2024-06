Nederland haalt nu ook uit tegen Engeland-killer IJsland, Polen ziet Lewandowski uitvallen

Xavi Simons was de eerste die het net bol kon zetten. Halfweg de eerste helft opende hij de score. Kort na rust maakte Virgil van Dijk er met zijn tweede in evenveel wedstrijden 2-0 van.

Waren er nog vragen over de vorm van Nederland voor het EK, dan zijn die in de afgelopen week allemaal weggeveegd.

Ook in Warschau zat het tegen voor een Barcelona-speler. Na een halfuur trok Robert Lewandowski met een blessure naar de kleedkamers.

Eerder in die oefenpot had ook Swiderski zich al op knullige wijze geblesseerd bij een doelpuntenviering. Swiderski was op zijn beurt al een vervanger in de Poolse selectie voor... de geblesseerde Milik.

Ondanks al die tegenslagen trok Polen het laken wel naar zich toe tegen Turkije. Swiderski duwde vlak voor zijn schlemielige viering de 1-0 door de benen van de doelman.

Baris Yilmaz hing de bordjes in minuut 77 weer gelijk, maar in minuut 90 zorgde Zalewski alsnog voor de Poolse opsteker.

Hoe erg de uitgevallen spelers eraan toe zijn, is nog niet bekend. In Polen zullen ze alvast hopen dat Lewandowski inzetbaar is tegen ploeg-in-vorm Nederland, voor de eerste match op het EK.