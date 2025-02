Amber Tysiak heeft nog een eitje te pellen met Portugal: "Maar ik ben nu een andere speelster"

Twee matchen waren de Red Flames in oktober 2022 verwijderd van een eerste deelname aan het WK voetbal. Portugal, waartegen ze nog nooit hadden verloren, mocht in principe geen problemen vormen.



Maar in Vizela liep het toch mis. De Portugese vrouwen maakten er in de extra tijd 2-1 van, nadat Amber Tysiak even ervoor aan de noodrem had moeten trekken en rood had gekregen.

"Toen ik zag dat we in de Nations League weer tegen Portugal moesten spelen, was die vorig match het eerste waar ik aan dacht", zegt Tysiak.

"In het voetbal gaat het met ups en downs. Dat moment heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. En dat is een andere speelster."