Red Flames balen over "onbegrijpelijke" fout van scheidsrechter: "Maar we verliezen niet alleen daardoor"

wo 26 februari 2025 22:41

Hadden de Red Flames ook een strafschop moeten krijgen? De Belgen sakkerden over de scheidsrechter na de nederlaag tegen Portugal in de Nations League, maar keken ook in eigen boezem. "Aan de bal was het net te weinig."

"Daar wordt ze toch duidelijk aangetikt?" Commentator Eddy Demarez zag een strafschopfout op Hannah Eurlings, maar de scheidsrechter volgde die mening niet. Terwijl Portugal de score had kunnen openen vanaf de stip, kregen de Red Flames geen elfmeter. Tot grote frustratie van de Belgische voetbalvrouwen. "Ik vond het een penalty", stelde ook Eurlings meteen na de match. "Ik voelde dat ze me raakte. Ik voelde haar voet op mijn voet, waardoor ik val, maar de scheidsrechter fluit niet." "Ik denk dat iedereen in het stadion hetzelfde denkt en dat je het op televisie nog beter kan zien. Dat een ref dat niet ziet in zo'n belangrijke wedstrijd, is onbegrijpelijk."

We laten ons misschien te veel meeslepen door de frustraties van de ref. Hannah Eurlings