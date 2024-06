Nederland veegt na rust de vloer aan met Canada en tankt vertrouwen in aanloop naar EK

Wat onze Rode Duivels maar nipt konden op het WK in Qatar, is bij Nederland een pak vlotter gegaan. Oranje won vanavond met ruime 4-0-cijfers van Canada. Depay, Frimpong, Weghorst en Van Dijk zorgden voor de goals. Opvallend: die vielen alle 4 na de rust.

Vertrouwen tanken, heet dat dan.

Onze noorderburen hebben vanavond een duidelijke en deugddoende zege geboekt in aanloop naar het EK. Slachtoffer met dienst was Canada. Op het WK in Qatar bleken de Noord-Amerikanen nochtans nog een taaie klant voor onze Rode Duivels. We wonnen toen nipt met 1-0.

Ook bij Nederland liep het aanvankelijk niet zo vlot. De 22 protagonisten trokken na 45 minuten de catacomben van De Kuip in met een 0-0-stand.

Na rust gingen de sluizen plots wel open. Memphis Depay opende na 5 minuten in de tweede helft de debatten op assist van Jeremie Frimpong. Die laatste legde amper 7 minuten later ook zelf zijn eerste interlandgoal binnen.

Toen bondscoach Koeman even later ook supersub Wout Weghorst tussen de lijnen bracht, was de partij helemaal gespeeld. Met een van zijn eerste baltoetsen zorgde de bonkige spits voor wat ze in Nederland een "Jantje" noemen: 3-0.

Aanvoerder Virgil van Dijk deed ultiem ook nog zijn duit in het zakje met een kopbal. Zo lijkt Nederland helemaal klaar voor het EK.

Eerst wacht nog de laatste oefenmatch tegen IJsland, daarna treft Oranje Polen, Frankrijk en Oostenrijk in groep D.