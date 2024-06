Wat een pech! Poolse doelpuntenmaker viert te uitbundig en blesseert zich vlak voor EK

De bizarre blessures in aanloop naar het EK blijven maar komen. Gisteren was er al Sadilek voor Tsjechië, vandaag is Karol Swiderski de schlemiel van de dag. Bij zijn viering na een doelpunt in een oefenpot tegen Turkije zakt de Pool door zijn enkel. Bekijk hieronder de opmerkelijke beelden.

Gisteren was er al Michal Sadilek die het EK zal missen door een val met de fiets, vandaag is er een nieuwe inzending voor "Knulligste blessures in aanloop naar het EK".

De Pool Karol Swiderski solliciteert in de laatste oefenmatch van zijn land na 12 minuten nochtans al naar een basisplaats. De spits van Hellas Verona schuift de bal door de benen van de Turkse doelman en trapt Polen op voorsprong.

Alleen zal zijn sollicitatie niet lang duren. Swiderski weet met zijn vreugde geen blijf tijdens de viering en springt vol energie de lucht in. Bij het landen gaat de Pool door zijn enkel.

Meteen gaat hij liggen en beseft hij dat hij de kansen op zijn eigen EK gehypothekeerd heeft. Swiderski probeert nog even door de pijn heen te bijten, maar moet enkele minuten later toch naar de kant.

Zo zitten ze bij Polen weer met de handen in het haar. Swiderski was al opgeroepen om de geblesseerde Milik te vervangen en even later moest ook vedette Robert Lewandowski met een blessure naar de kant, uitgerekend in zijn 150e interland.