Tsjechische middenvelder Sadilek mist EK na ... val met de fiets op hersteltraining

Wat is het ergste dat kan gebeuren tijdens een hersteltraining? Wel, daags nadat hij 90 minuten had gespeeld tegen Malta, is de Tsjechische verdediger Michal Sadilek van zijn fiets gevallen tijdens het losrijden. Een val met grote gevolgen: de international moet een streep trekken door zijn EK. "Dit is een grote tegenslag voor ons", klonk het vanuit de nationale ploeg.