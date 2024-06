Alle ogen gericht op superster die zich uit Parijs worstelde: bezorgt Kylian Mbappé Frankrijk zoete revanche?

za 15 juni 2024 08:02

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de grote concurrenten van de Rode Duivels voor de Europese titel in Duitsland. Wat leeft bij hen? Wie moeten we in de gaten houden? En wat verwachten de experts? Als laatste onder de loep: Frankrijk.

Na de verloren WK-finale in Qatar was iedereen zeker: Frankrijk is dé topfavoriet op het komende EK. Dat dankzij een kern vol talent en een streepje revanchegevoelens - want ook 2016 is niet helemaal verteerd. De mannen van bondscoach Didier Deschamps denderden door de EK-kwalificatie. Nederland werd twee keer fijntjes opzij gezet en tegen Gibraltar volgde de grootste zege ooit: 14-0! Dat gelijkspel op de overbodige slotspeeldag in Griekenland? Een uitschuivertje. Al liet Frankrijk zich nog op schoonheidsfoutjes betrappen. Zo zette Duitsland zijn wederopstanding in, uitgerekend in Parijs (0-2) en ook de brilscore in de uitwuifmatch tegen Canada zorgde niet voor torenhoge Franse trots. En met de ziekte die sluimert in het Franse kamp, blessures op het middenveld en de vormcurve van Mbappé na een woelig seizoen, blijven er toch heel wat vraagtekens op tafel liggen bij onze zuiderburen.

De man op de voorpagina's

Wie anders dan de man die eindelijk zijn droomtransfer maakte? Alle ogen zijn in Frankrijk gericht op Kylian Mbappé. Dat zijn ze al een hele poos, want de superster maakte zich dit seizoen onmogelijk in de hoofdstad. Hij voelde dat zijn tijd bij PSG erop zat en gaf aan naar Real Madrid te verkassen. Net die duidelijke beslissing zorgde voor heel wat onzekerheid.

Want trainer Luis Enrique was onverbiddelijk en maakte van Mbappé bij momenten een rotatiespeler. Allerminst bevorderend voor zijn speelminuten en vormcurve. "Ik dacht dat ik dit seizoen geen voet op het veld zou zetten", reflecteerde de Galactico onlangs op een persconferentie. Maar dat deed hij - gelukkig voor Frankrijk - wel. Afwachten of zijn overstap naar Madrid voor mentale rust én een knalprestatie zorgt in Duitsland.

Het talent dat je nog niet kent

Het ene wonderkind was nog niet de deur uit, of de volgende beukte die al open. Warren Zaïre-Emery is op zijn 18e onmisbaar geworden bij Paris Saint-Germain. De Parijse jongen werd in geen tijd de patron op het middenveld. "Hij draait van iedereen weg alsof ze er niet staan", is ook Ligue 1-kenner Sirik Geffray lovend. Ook qua spelverdeling blijkt de jonge metronoom een zekerheid op succes: zo liet hij het hoogste percentage geslaagde passes optekenen in de competitie. Bondscoach Deschamps is iemand die liever vasthoudt aan de gevestigde waarden, wat zijn speelkansen doet slinken. Maar twijfelen aan de kwaliteiten van Zaïre-Emery moet hij alvast geen seconde doen.

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Joël Domenighetti, voetbaljournalist L'Equipe "Topfavoriet? Nou, we zitten toch met wat vraagstukken. België heeft vier verdedigers die geblesseerd zijn, in Frankrijk is dat het geval met twee middenvelders. We weten niet wat de vorm is van Rabiot en Tchouaméni, toch belangrijke schakels." "Ook kennen we de vorm van Kylian Mbappé niet. Natuurlijk zal een overwinning van Frankrijk, als die al bestaat, hard afhangen van hem. Hij miste lang wat wedstrijdritme door alles wat er in Parijs gebeurde. Dus het is afwachten hoe Mbappé voor de dag komt."

We gaan ons natuurlijk niet verstoppen: we zijn een van de favorieten. Joël Domenighetti

"Ik ben er niet zeker van dat het Franse team dit EK kan winnen. Maar we gaan ons natuurlijk niet verstoppen: we zijn een van de favorieten. Zijn er zieken? Of wordt er wat rust ingepland na een intense voorbereiding? Ook dat blijven vragen."

"Revanchegevoelens voor de verloren WK-finale zijn er alvast niet. Het is al 24 jaar geleden dat Frankrijk een EK won. Dat is lang, dus is de honger groot. Gelukkig hebben we met Deschamps wel een coach die absoluut over de winnaarsmentaliteit beschikt."

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?

*Vaste waarden op het middenveld Tchouaméni en Rabiot zijn er wel bij, maar er zijn nog twijfels over hun fitheid.

Resultaten laatste 5 matchen

Frankrijk - Canada: 0-0 (Vriendschappelijk)

- Canada: 0-0 (Vriendschappelijk) Frankrijk - Luxemburg: 3-0 (Vriendschappelijk)

- Luxemburg: 3-0 (Vriendschappelijk) Frankrijk - Chili: 3-2 (Vriendschappelijk)

- Chili: 3-2 (Vriendschappelijk) Frankrijk - Duitsland: 0-2 (Vriendschappelijk)

- Duitsland: 0-2 (Vriendschappelijk) Griekenland - Frankrijk: 2-2 (EK-kwalificatie)

De groepsduels van Frankrijk

Europees Kampioenschap

Oostenrijk 17/06 21:00 Frankrijk

Europees Kampioenschap

Nederland 21/06 21:00 Frankrijk

Europees Kampioenschap