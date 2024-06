Met de sleutels in handen van een 16-jarige magiër: Spanje hoopt op gloriedagen van weleer

do 13 juni 2024 06:22

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de grote concurrenten van de Rode Duivels voor de Europese titel in Duitsland. Wat leeft bij hen? Wie moeten we in de gaten houden? En wat verwachten de experts? Vandaag onder de loep: Spanje.

Met de eindzege in de Nations League op zak dansen de Spaanse sterren weer op een wolk(je) van vertrouwen. Bondscoach Luis de la Fuente heeft zijn eerste prijs met La Roja zo al beet en toont dat de breuk met de soms koppige Luis Enrique misschien wel nodig was. Die nam in aanloop naar het WK in Qatar enkele opmerkelijke keuzes en werd bedankt voor bewezen diensten. De la Fuente heeft het minder voor verrassingen en kiest simpelweg voor wie de laatste tijd in vorm is. Of dat dan een 16-jarige knaap of een 34-jarige stormram is, maakt hem niets uit. Aan de oerklassieke Spaanse speelstijl sleutelt de nieuwe bondscoach dan weer niet al te veel. Hoe kan het ook anders? Spanje speelt al sinds jaar en dag combinatievoetbal in de ouwe getrouwe 4-3-3. Het hengelde er in 2008 en 2012 bovendien de Europese titel mee binnen (naast de wereldtitel in 2010) en droomt alweer van die gouden dagen. Alleen wel dit: wie zorgt straks voor doelpunten bij La Roja? Morata werd na het WK nog door een hele natie verguisd, Yamal en Williams zijn door hun jeugdige enthousiasme vaak nog te onstuimig met de kansen.

Kan Morata de kritiek van het WK wegspoelen?

De man op de voorpagina's

Real Madrid won wel weer de Champions League, maar de strafste ploeg speelde dit jaar wellicht in de Bundesliga. Bayer Leverkusen domineerde een heel seizoen lang de internationale sportkranten en mag daar onder meer een spotgoedkope Spanjaard voor bedanken. Alejandro Grimaldo werd vorige zomer in Portugal transfervrij opgepikt bij Benfica en bleek een schot in de roos. De linkervleugelverdediger zorgde in 51 wedstrijden over alle competities voor 12 doelpunten en maar liefst 19 assists. Zijn heerlijke vrije trappen gingen dit seizoen meermaals viraal. De Spanjaard sierde de laatste weken dan ook nog eens heel wat kranten met de Duitse "Meisterschale" - de trofee voor de kampioen in de Bundesliga - en de DFB Pokal, de Duitse beker. Blinkt hij ook op het EK uit met zijn offensieve bijdrages?

Het talent dat je nog niet kent

De kans dat je dit talent nog niet kent, is niet zo groot. Maar Lamine Yamal staat straks voor zijn allereerste grote toernooi bij La Roja en kan zo nóg meer naam maken voor zichzelf. Met snelle voetjes, een heerlijke linker en een overvolle trukendoos boezemt de amper 16-jarige vleugelspeler heel wat verdedigers nu al angst in. Het lot van Spanje lijkt mee in zijn handen te liggen. De nieuwste ster van La Masia - de jeugdopleiding van Barcelona - maakte in april 2023 zijn debuut bij de blaugrana als jongste speler in de geschiedenis van La Liga. Hij was op dat moment amper 15 jaar, 9 maanden en 16 dagen oud. 132 dagen later mocht Yamal ook als jongste speler ooit een truitje van de nationale ploeg aantrekken. Die van Spanje, al had Yamal met een Marokkaanse vader en een moeder uit Equatoriaal-Guinea nog opties. Het goudhaantje drukte meteen zijn stempel met een doelpunt bij zijn debuut. Een straf visitekaartje, dus. En dat zal hij ook in Duitsland willen afgeven.

Een hele natie rekent straks op de flitsen van een 16-jarig wonderkind.

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Miguel Ángel Lara - Volger van de nationale ploeg voor Marca sinds 2005 De kwartfinale zou mooi zijn. Vanaf daar hangt alles af van welke tegenstanders we voorgeschoteld krijgen, want Spanje staat een stapje onder Engeland, Frankrijk, Duitsland en Portugal. De eindzege in de Nations League heeft wel veel veranderd. Jonge spelers beseffen nu dat ze toernooien kunnen winnen. De Nations League is zelf (nog) geen groot toernooi, maar we weten dat we kunnen strijden met de absolute top.

In tegenstelling tot andere jaren ligt onze sterkte nu op de flanken. Miguel Angel Lara

In tegenstelling tot andere jaren - met Fabregas, Xavi, Iniesta... - ligt onze sterkte nu op de flanken. We zijn veel verticaler en onvoorspelbaarder. Lamine Yamal zal daarin een sleutelrol spelen. Al kan het gebrek aan ervaring straks ook een zwakte worden. En ook onze verdediging staat soms wankel. Het is aan Rodri, onze beste speler, om alles dicht te houden en te bepalen waar we geraken in dit toernooi.

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?

Resultaten laatste 5 matchen

Spanje - Noord-Ierland: 5-1 (Vriendschappelijk)

- Noord-Ierland: 5-1 (Vriendschappelijk) Spanje - Andorra : 5-0 (Vriendschappelijk)

- Andorra : 5-0 (Vriendschappelijk) Spanje - Brazilië: 3-3 (Vriendschappelijk)

- Brazilië: 3-3 (Vriendschappelijk) Spanje - Colombia: 0-1 (Vriendschappelijk)

- Colombia: 0-1 (Vriendschappelijk) Spanje - Georgië: 3-1 (EK-kwalificatie)

De groepsduels van Spanje

Spanje 15/06 18:00 Kroatië

Spanje 20/06 21:00 Italië

