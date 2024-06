Het ego van Ronaldo als risico voor Roberto Martinez: haalt onze ex-bondscoach zijn grote gelijk met Portugal?

wo 12 juni 2024 09:02

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de grote concurrenten van de Rode Duivels voor de Europese titel in Duitsland. Wat leeft bij hen? Wie moeten we in de gaten houden? En wat verwachten de experts? Vandaag onder de loep: Portugal.

Bij trouwe lezers zal het eerste deel van bovenstaande titel misschien vertrouwd klinken.



Net als voor het EK in 2020 zit Portugal - toen titelverdediger - opnieuw met een vraagstuk-Ronaldo. En dat is er vier jaar later alleen maar groter op geworden. De weelde van toen is blijven toenemen. Speel je niet meer bij een Europese topclub, dan is er geen plaats meer voor jou in de Portugese nationale ploeg. Alleen Cristiano Ronaldo - die zijn dagen inmiddels al twee seizoenen slijt in Saudi-Arabië - kreeg van bondscoach en oude bekende Roberto Martinez opnieuw het privilege om mee te gaan naar een groot toernooi.



Volgens velen een gemiste kans om het verleden en de vriendjespolitiek van Fernando Santos definitief achter zich te laten. Portugal zoekt immers al jaren naar een systeem waarin het collectief en niet het individu van Ronaldo rendeert.



Gisteren deed de Portugese topschutter nochtans opnieuw wat hij het beste kan: scoren. Twee keer zelfs, in de oefenpot tegen Ierland. Maar in het spel van de Portugezen - zeker tegen sterke tegenstanders - lijkt hij steeds meer een spookrijder in zijn eigen team geworden.



En daarom luidt de vraag: kan Martinez zijn superster Ronaldo - die in het verleden niet de beste bankzitter is gebleken - te baas wanneer het wat moeilijker zal gaan?

Is de aanwezigheid van Ronaldo een zegen of een vloek voor Portugal?

De man op de voorpagina's

Ook in Portugal lijken ze te beseffen dat niet Ronaldo, maar wel Roberto Martinez de sleutel van deze sterrenselectie in handen heeft.



De Portugese nationale ploeg had na meer dan 8 jaar onder Fernando Santos nood aan een nieuwe wind. Een verademing die vanaf 2022 vertolkt is door onze voormalige bondscoach.



De norse en communicatief twijfelachtige Santos werd vervangen door gentleman en meester-communicator Martinez. Zoals we hem kennen zette hij het narratief rond hem stilletjes naar zijn hand.



En niet alleen voor de microfoon, maar ook tussen de lijnen ging het de Spanjaard voor de wind. Hij maakte zijn titel als koning van de kwalificaties opnieuw helemaal waar. De Portugezen trekken naar Duitsland met een kwalificatiecampagne van 18 op 18.



Herkenbaar?



Het doet alvast hard denken aan zijn beginperiode bij de Rode Duivels. Maar kan hij deze keer wél de kroon op zijn werk zetten met een eerste grote internationale prijs? In Portugal lijken ze "cavalheiro" Martinez alvast te volgen in zijn verhaal.

Roberto Martinez aan het roer bij Portugal.

Het talent dat je nog niet kent

Op zijn 19e is hij al duurder dan Cristiano Ronaldo ooit geweest is.



Portugal heeft met Joao Neves opnieuw goud in handen. De 19-jarige middenvelder is het zoveelste jeugdproduct van Benfica dat zich via de jeugdreeksen in Lissabon naar de absolute voetbaltop opwerkte.



De tiener kende dit seizoen een stormachtige ontwikkeling en was na enkele maanden al niet meer weg te denken uit de centrale as van de Portugese traditieclub. Hij miste dit seizoen slechts één wedstrijd.



En dat is ook Manchester United niet ontgaan. In hun zoektocht naar een opvolger voor Casemiro staat Neves bovenaan hun lijstje. Geen toeval: de revelatie van Benfica is alles wat Casemiro niet meer is - kwiek en onverbeten in duels, behendig en balvast, marathonman en metronoom.



Het is niet voor niets dat de Engelse topclub een bod van 120 miljoen euro aan het voorbereiden is voor de nieuwe Portugese kroonprins.

Neves heeft nog "maar" zes caps achter zijn naam.

Wat is de prognose van de lokale kenner?

André Zeferino - Volgt het EK in Duitsland voor het Portugese Record



"Het doel voor Portugal? Dat is zeker de halve finale halen. Pas op, een Europees Kampioenschap is vaak onvoorspelbaar en in de 1/8e finales en kwartfinales kom je toch al vaak uit tegen sterke tegenstanders, maar deze Portugese selectie heeft te veel talent om later te mikken dan een halve finale als minimum." "Onder Roberto Martinez - jullie voormalige bondscoach - heeft Portugal ook een zeer sterke kwalificatie achter de rug. We waren - letterlijk - onoverwinnelijk, maar nu is er toch wat twijfel over de ploeg geslopen."

In Portugal leeft stiekem toch de droom dat we ons nog eens tot Europees kampioen kunnen kronen. André Zeferino

"We waren eigenlijk nog nooit uitgekomen tegen een topteam de laatste maanden, maar vorige week troffen we Kroatië en gingen we toch de boot in met 1-2. De ploeg toonde toch heel wat zwakheden in die wedstrijd."

"En we blijven natuurlijk ook het vraagstuk-Ronaldo meeslepen. Hoe zal hij presteren en kan hij dit team tussen de lijnen nog helpen? Het zal toch met grote ogen te bekijken zijn hoe die machtsverhoudingen zich ontplooien." "Maar goed, we hebben dan wel onze moeilijkheden, in Portugal leeft stiekem toch weer de droom dat we ons nog eens tot Europees kampioen kunnen kronen."

Ronaldo mocht de EK-beker in 2016 al eens kussen.

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?

Resultaten laatste 5 matchen

Portugal - Ierland: 3-0 (Vriendschappelijk)

- Ierland: 3-0 (Vriendschappelijk) Portugal - Kroatië: 1-2 (Vriendschappelijk)

- Kroatië: 1-2 (Vriendschappelijk) Portugal - Finland: 4-2 (Vriendschappelijk)

- Finland: 4-2 (Vriendschappelijk) Slovenië - Portugal : 2-0 (Vriendschappelijk)

: 2-0 (Vriendschappelijk) Portugal - Zweden: 5-2 (Vriendschappelijk)

De groepsduels van Portugal

Portugal 18/06 21:00 Tsjechië

Turkije 22/06 Portugal

