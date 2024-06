Met het sprookje van 2021 als brandstof: kan grondig vernieuwd Italië opnieuw verrassen?

di 11 juni 2024 06:23

Italië zoals we dat kennen: vol passie.

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de grote concurrenten van de Rode Duivels voor de Europese titel in Duitsland. Wat leeft bij hen? Wie moeten we in de gaten houden? En wat verwachten de experts? Vandaag onder de loep: Italië.

Spoelt La Squadra Azzurra enkele woelige jaren opnieuw door met een Europees succesverhaal? Tussen de topfavorieten zal een getransformeerd Italië op dit EK niet terug te vinden zijn, maar dat was 3 jaar geleden ook niet het geval. Maar kijk, het is in Duitsland wel als uittredend Europees kampioen van de partij. Het gemiste WK kan weer voor extra Italiaanse bewijsdrang zorgen, nog een van de parallellen met het vorige toernooi. Een paar gelijkenissen, maar ook veel verschillen. Van de geoliede machine uit 2021, toen Italië met een ongeslagen reeks van 27 matchen aan het EK begon, is geen sprake meer. Nu vallen vooral de vele nieuwe namen in de selectie op. Liefst 6 spelers die nog startten in de finale tegen Engeland, onder wie oudgedienden als Chiellini en Bonucci, zijn er niet meer bij. Door het verrassende vertrek van succescoach Roberto Mancini naar Saudi-Arabië vorige zomer moest Italië ook op zoek naar een nieuwe man op de bank. Die werd snel gevonden bij Luciano Spalletti, de kampioenenmaker van Napoli. Met zijn gekende aanvallende voetbal bracht hij het voorbije jaar de vonk weer in de nationale ploeg. Dat zal nodig zijn, want de Azzurri moeten meteen vol aan de bak tegen Spanje, Kroatië en Albanië in de groep des doods.

Spalletti nam afscheid met de landstitel op zak bij Napoli.

De man op de voorpagina's

Een doelman die tot speler van het toernooi gekroond werd. PSG-keeper Gianluigi Donnarumma was hét symbool van de Italiaanse onverzettelijkheid in 2021, onder meer met 2 gestopte penalty's in de finale. Kan Spalletti het levensbelangrijke sluitstuk weer prikkelen na een wisselvallig seizoen bij zijn club? Samen met Inter-drietand Bastoni-Dimarco-Barella moet Donnarumma voor stabiliteit zorgen in het verdedigende compartiment. Op offensief vlak oogt het namelijk heel wat minder bij Italië. In de plaats van de door Spalletti gepasseerde Immobile moet man-in-vorm Gianluca Scamacca voor goals zorgen.

Donnarumma werd op het EK in 2021 na een glansprestatie in de finale tot speler van het toernooi gekroond.

Het talent dat je nog niet kent

Dankzij Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci had La Squadra jarenlang een stevig slot op de deur. Hun schoenen hangen intussen aan de haak en dus moest Spalletti op zoek naar opvolgers voor de troon. Een potentiële klant voor dat plekje? Alessandro Buongiorno. Bestaat er een meer Italiaanse naam dan dat? Akkoord, met 24 jaar kunnen we hem niet helemaal meer bestempelen als talent, maar Buongiorno timmerde het afgelopen jaar wel met stevige slagen aan zijn weg naar de top. Zijn naam gonst na een sterk jaar als aanvoerder bij Torino intussen door de gangen bij onder meer Juventus, Napoli, Milan en Tottenham. "Beenhard, maar elegant", klinkt het. De slimme, linksvoetige verdediger zou wel eens kunnen profiteren van de keuze voor een driemansdefensie. Zeker nu dat andere talent - Giorgio Scalvini - er niet bij is door een blessure. Maar durft Spalletti het aan om de kaart van de jeugd te trekken of grijpt hij toch terug naar de geslepenheid van de ervaren Italiaanse verdedigers?

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Roberto Maida - Volgt het EK in Duitsland voor Corrierre Dello Sport "Het doel voor Italië is de kwartfinale - echt niet meer. Kijk, onder Luciano Spalletti staat er een goede organisatie én hij bewees boven verwachting te kunnen presteren door met Napoli de scudetto te winnen." "Maar er is echt wel een gebrek aan talent bij onze nationale ploeg momenteel. Zeker onze defensie heeft toch veel minder kwaliteit. Dat de ster Donnarumma is, mogen we eigenlijk niet normaal vinden. Om door te kunnen stoten zal er veel afhangen van de goals van Gianluca Scamacca."

Dat de ster Donnarumma is, mogen we eigenlijk niet normaal vinden. Roberto Maida

"Een bijkomend probleem is dat Italië echt in een lastige poule terechtgekomen is. Albanië, Spanje, Kroatië... Doorstoten wordt een lastige klus. Vandaar dus onze bescheiden verwachtingen voor het toernooi. Op papier zijn er minstens 7 landen sterker dan wij, vind ik." "Maar na het tweede gemiste WK op een rij is de honger wel opnieuw groot om iets te presteren. Bovendien zijn we titelverdediger. Heel Italië wil die titel zo lang mogelijk houden."

Resultaten laatste 5 matchen

Italië - Bosnië-Herzegovina: 1-0 (vriendschappelijk)

- Bosnië-Herzegovina: 1-0 (vriendschappelijk) Italië - Turkije: 0-0 (vriendschappelijk)

- Turkije: 0-0 (vriendschappelijk) Ecuador - Italië : 0-2 (vriendschappelijk)

: 0-2 (vriendschappelijk) Italië - Venezuela: 2-1 (vriendschappelijk)

- Venezuela: 2-1 (vriendschappelijk) Oekraïne - Italië: 0-0 (EK-kwalificatie)

De groepsduels van Italië

Europees Kampioenschap

Italië 15/06 21:00 Albanië

Europees Kampioenschap

Spanje 20/06 Italië

Europees Kampioenschap