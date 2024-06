Sweet revenge na het trauma van Wembley? Sterren van Engeland zijn meer dan ooit topfavoriet

ma 10 juni 2024 06:14

Een oude wijsheid luidt: ken uw vijanden. Onder dat motto fileren wij de grote concurrenten van de Rode Duivels voor de Europese titel in Duitsland. Wat leeft bij hen? Wie moeten we in de gaten houden? En wat verwachten de experts? Vandaag onder de loep: Engeland.

Is it finally coming home? Al 58 jaar wacht voetbalgrootmacht Engeland op een tweede beker in de prijzenkast. In Duitsland maakt het met een selectie die meer dan ooit overloopt van het talent jacht op die eerste Europese trofee. Op het vorige EK werd Engeland weer een trauma - en een ereplaats - rijker na de dramatische penaltyserie in de finale tegen Italië, in het eigen Wembley nota bene. Aan het roer staat nog steeds dezelfde man als op de laatste 3 grote toernooien: Gareth Southgate. Met nu écht zijn allerlaatste kans in de zoektocht naar eindelijk een prijs? Vooral de Engelse offensieve weelde is bijzonder indrukwekkend, met sterspelers Harry Kane, Jude Bellingham en Phil Foden. Alleen sprankelen The Three Lions niet altijd, luidt het aan de overkant van het Kanaal. Weinig inspirerende matchen worden afgelost door interlands waar het kans op kans creëert, zoals tegen de Rode Duivels (2-2) eind maart. In die wedstrijd kwam ook het andere potentiële Engelse zorgenkind boven: de bij momenten wankele defensie. De verrassende niet-selecties van Harry Maguire en Jack Grealish deze week sloegen in als een bom, bij de spelers, de pers én de fans. De wanprestatie tegen IJsland in de uitzwaaimatch bracht de balans van Engeland in 2024 op 1 overwinning in 4 oefenwedstrijden: verontrustend. Aan Southgate de taak om met die immense druk om te gaan en de favorietenstatus waar te maken.

Op het WK in Qatar sneuvelden Engeland en Gareth Southgate in de kwartfinale tegen Frankrijk.

De man op de voorpagina's

Een fenomenaal debuutjaar bij Real Madrid in schoonheid afsluiten op het EK. Jude Bellingham toonde ook in de vriendschappelijke interland tegen België eerder dit jaar zijn specialiteit van het huis. Late - én belangrijke - goals maken, het lijkt wel vervlochten in het DNA van de 20-jarige middenvelder. Met de Champions League en La Liga op zak kijkt nu ook heel de natie naar hem de komende maand. Lonkt de Gouden Bal als ultieme beloning? Natuurlijk kan Engeland voor scorend vermogen ook rekenen op nationaal recordschutter Harry Kane, lichtpuntje in het rampjaar van Bayern München als Europese Gouden Schoen met 36 goals in de Bundesliga.

Bellingham scoorde de late 2-2 in maart tegen de Rode Duivels.

Het talent dat je nog niet kent

Volgers van de Premier League kennen hem uiteraard al wel, maar voor het grote publiek zal dit een aangename EK-kennismaking zijn. Kobbie Mainoo, een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen bij Manchester United, mag op zijn 19e voor het eerst naar een groot toernooi. De sierlijke middenvelder is the next big thing in het rode deel van Manchester. Mainoo doorliep de jeugdreeksen bij United en brak dit seizoen helemaal door bij de hoofdmacht, waar hij enkele pareltjes scoorde. Na de gewonnen finale van de FA Cup tegen stadsgenoot City, waar hij opnieuw raak trof, werd Mainoo nog verkozen tot speler van het toernooi. In topvorm op weg om ook een rol te spelen voor Engeland?

Wat is de prognose van de lokale kenner?

Henry Winter - Voormalig chef voetbal bij The Times “Onze voorste 6 spelers zorgen dat we het toernooi kunnen winnen, met de beste speler in Engeland (Foden), de beste speler in Duitsland (Kane) en de beste speler in Spanje (Bellingham). Het probleem blijft de defensie.” "We hebben een aanval die het tot de finale zou moeten schoppen, maar een verdediging die niet verder dan de kwartfinale zou kunnen raken."

Het zou de laatste kans moeten zijn voor Southgate. Er zal veel woede zijn in Engeland als we niet winnen. Henry Winter

"Toch denk ik dat het de laatste kans moet zijn voor Southgate. De FA (de Engelse voetbalbond, red.) vindt wel dat hij sowieso moet blijven, met als enige alternatief vanuit eigen land Eddie Howe." "Dus willen ze dat hij blijft tot het WK van 2026, maar in Engeland zal er veel woede zijn als we niet winnen."

Hoe ziet de verwachte basiself eruit?

Resultaten laatste 5 matchen

Engeland - IJsland: 0-1 (vriendschappelijk)

- IJsland: 0-1 (vriendschappelijk) Engeland - Bosnië-Herzegovina: 3-0 (vriendschappelijk)

- Bosnië-Herzegovina: 3-0 (vriendschappelijk) Engeland - België: 2-2 (vriendschappelijk)

- België: 2-2 (vriendschappelijk) Engeland - Brazilië: 0-1 (vriendschappelijk)

- Brazilië: 0-1 (vriendschappelijk) Noord-Macedonië - Engeland: 1-1 (EK-kwalificatie)

De groepsduels van Engeland

Servië 16/06 21:00 Engeland

Denemarken 20/06 Engeland

