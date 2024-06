Italië en Frankrijk overtuigen niet in hun uitzwaaiwedstrijden

Voor de laatste oefengalop van de Azzurri, tegen Bosnië-Herzegovina, koos bondscoach Luciano Spalletti voor een experimenteel systeem met 3 verdedigers. Helemaal geslaagd was dat niet.



Gianluigi Donnarumma kreeg immers een stuk meer werk dan Spalletti gehoopt zal hebben, vaak door matig defensief werk.



Aan de overkant kreeg Italië zeker ook kansen. Vooral de chemie tussen Federico Chiesa en Davide Frattesi zorgde voor gensters.



Het waren dan ook die twee die op knappe wijze de enige goal van de match in elkaar boksten: een cross van Chiesa werd door Frattesi in de kruising gevolleyd, zijn 5e goal in 15 interlands.