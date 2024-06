Slovakije, tegenstander van de Duivels, charmeert met klinkende zege tegen Wales

Slovakije heeft in zijn laatste oefenwedstrijd voor Euro 2024 extra vertrouwen opgedaan met een 4-0-zege tegen Wales. Over een dikke week beginnen de Slovaken aan het EK tegen de Belgen.

Her en der werd Slovakije bestempeld als het zwakke broertje in groep E, de groep van de Rode Duivels. Maar tegen Wales lieten ze zien dat ze gevaarlijk uit de hoek kunnen komen.



Het was ouderdomsdeken Juraj Kucka die vlak voor de rust de score opende, zijn 15e doelpunt in de nationale ploeg.

Kort na de rust sloegen de Slovaken twee keer op korte tijd toe. Boavista-aanvaller Robert Bozenik en een owngoal van Leeds-speler Ethan Ampadu mepten de Welshman knock-out.



Voor Wales hoefde het nu helemaal niet meer en zo stevenden ze helemaal op het einde af op een zeldzame afstraffing, na een goal van invaller Laszlo Benes.



4-0 voor Slovakije dus. Voor een grotere nederlaag voor Wales moeten we al teruggaan naar 2012.

Slovakije speelde met: Dubravka, Pekarik, Skriniar, Vavro (77' De Marco), Hancko (71' Obert), Kucka (82' Bero), Lobotka, Duda (71' Benes), Schranz (71' Suslov), Haraslin, Bozenik (78' Tupta)