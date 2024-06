Belgische tegenstanders met zorgen: Roemenië kan Liechtenstein niet kloppen, Oekraïne verliest in Polen

Roemenië en Oekraïne, twee tegenstanders van de Belgen op het EK voetbal, hebben vlak voor de afreis nog een opdoffer gekregen in hun laatste oefenmatch. Oekraïne stond na een halfuur al 3-0 in het krijt tegen Polen en verloor uiteindelijk met 3-1, Roemenië kon zelfs het nietige Liechtenstein niet verslaan.

De voorbereiding op het EK is catastrofaal verlopen voor Roemenië. Sinds maart kon het geen enkele van zijn oefenmatchen winnen. Als afsluiter werd Liechtenstein als 'kanonnenvlees' naar Boekarest uitgenodigd, maar dat pakte anders uit. Liechtenstein had de voorbije 2 jaar slechts 1 keer niet verloren: een gelijkspel in een oefenmatch tegen Letland. Tegen deze voetbaldwerg had Roemenië het 80 minuten lang lastig om ook maar één kans te creëren.

Met Polen en Oekraïne stonden twee EK-gangers tegenover elkaar in Warschau. Oekraïens bondscoach Sergej Rebrov veranderde zijn volledige ploeg in vergelijking met het team dat maandag 0-0 speelde tegen Duitsland.



Die "B-ploeg" maakte geen beste beurt, want na een halfuur stond het al 3-0 voor de Polen. Sebastian Walukiewicz, Piotr Zielinski en Taras Romanczuk legden de Oekraïners op de pijnbank.



Artem Dovbyk, de topschutter van La Liga, deed nog voor de rust iets terug, maar een comeback na de rust zat er niet in.



Voor Polen werd het uiteindelijk een bitterzoete zege, want de blessure van Arkadiusz Milik, in principe de doublure van Lewandowski, liet een wrange smaak na.

Oekraïne speelde met: Boesjtsjan, Tymtsjik, Bondar, Mykolenko (46' Zintsjenko), Talovierov, Jarmolenko (70' Tsigankov), Sidortsjoek, Malinovski (70' Michailitsjenko), Zoebkov (70' Moedryk), Soedakov (81' Sjaparenko), Dovbyk (76' Vanat)