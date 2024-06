OHL-spits Thorsteinsson laat Engeland met kater naar EK afreizen, Duitsland wint pas dankzij late goal

Toernooifavorieten Engeland en Duitsland hebben weinig indruk gemaakt in hun generale repetities voor het EK voetbal. Engeland werd op Wembley te kijk gezet door IJsland, Duitsland kon slechts op het nippertje Griekenland afschudden.

Geen goeie generale voor Engeland dus. Over iets meer dan een week beginnen ze aan hun EK tegen Servië. Daarna volgen nog groepsmatchen tegen Denemarken en Slovenië.

Na 1 minuut sloeg het noodlot al toe voor John Stones, toen hij door zijn enkel ging. De verdediger zou uiteindelijk pas bij de rust gewisseld worden, maar hij zag er wel niet goed uit bij de 0-1 van Jón Dagur Thorsteinsson , in het dagelijks leven spits bij OH Leuven.

Om de Engelsen met een goed gevoel te doen afreizen, was IJsland op Wembley uitgenodigd. De IJslanders grepen zelf naast EK-kwalificatie door in de barrages tegen Oekraïne te verliezen.

Engeland trekt straks als een van de grote kanshebbers op de Europese titel naar Duitsland. Maar veel vertrouwen kon het in de aanloop wel niet opdoen. Van zijn laatste 5 wedstrijden kon het er maar eentje winnen, maandag tegen Bosnië.

Duitsland had net als Engeland voor zijn laatste wedstrijd een tegenstander uitgekozen die maar net naast het EK had gegrepen. Maar ook de Grieken gingen niet zomaar op hun rug liggen in Mönchengladbach.

De eerste helft van de Duitsers deed pijn aan de ogen, met heel veel slordigheden en weinig dynamiek. Griekenland kreeg verschillende kansen om de score te openen. Het bleef bij één goal, een intikker van Giorgos Masouras na een fout van doelman Neuer.

In de tweede helft liet Duitsland meer zijn ware gelaat zien, met Gegenpress die de Grieken naar de strot greep. De goal volgde snel, een afgeweken schot van Kai Havertz.

Verder dan een gelijkspel leek Duitsland niet te geraken. Tot Brighton-middenvelder Pascal Gross met een afstandsschot de fans opgelucht liet ademhalen.



Toch is het maar de vraag of ook bondscoach Julian Nagelsmann dat deed. Hij weet dat het beter zal moeten als Duitsland in eigen land Europees kampioen wil worden.