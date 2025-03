Clashes met Wembanyama en Doncic? Belgian Lions treffen Frankrijk en Slovenië op EK basketbal

Hoe gaat de loting in zijn werk?

Bij de loting zijn de 24 landen die zich plaatsten voor het EK onderverdeeld in 6 potten, volgens hun plaats op de FIBA-ranking. België zit als nummer 40 van de wereld in pot 5.



Op het EK zullen er 4 poules zijn met telkens 6 landen. De 4 gastlanden van het EK - Cyprus, Finland, Letland en Polen - zijn voorafgaand aan de loting al verdeeld over verschillende poules.



Alle gastlanden mochten ook al een land uitkiezen dat sowieso aan hen gekoppeld is in de poulefase.



Zo koos Letland in groep A voor buurland Estland, Finland opteerde in groep B voor het nabijgelegen Litouwen, Cyprus maakte in groep C de logische keuze voor Griekenland en in poule D koos Polen voor IJsland.