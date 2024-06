Kylian Mbappé blikt terug op "beste seizoen van zijn carrière": "Ze zeiden me brutaal dat ik niet zou spelen"

Een zeldzaamheid in Frankrijk. Superster Kylian Mbappé verscheen vandaag op de persconferentie van de nationale ploeg. Aanvankelijk om over het EK te praten, maar al snel ging het over zijn droomtransfer en zijn woelige laatste jaar in Parijs: "Bepaalde mensen en zaken hebben mij ongelukkig gemaakt bij PSG, maar als leider kan je dat niet tonen."