Veel meer dan luxeprobleem op links: de "monstertransfer" van Mbappé doorgelicht - "Spanje leeft in vrees"

di 4 juni 2024 14:36

Een transfer die bij iedereen angst inboezemt. Real Madrid heeft met Kylian Mbappé opnieuw een wereldster naar Bernabéu gehaald. Zonder hem won het dit weekend nog de Champions League, en daarom rijst de vraag op: is de Koninklijke nu helemaal ongrijpbaar geworden? "In Spanje wordt een Bayern-scenario al gevreesd", schat voetbalcommentator Michael Van Vaerenbergh in.

De Koninklijke heeft een nieuwe kroonprins. Na maanden een parendans gedanst te hebben, maakte Real Madrid gisteren eindelijk het nieuws bekend: Kylian Mbappé is vanaf nu een Madridista. "Het is misschien wel de minst verrassende uitkomst van een transfersoap ooit", vertelt La Liga-watcher en voetbalcommentator Michael Van Vaerenbergh. "Hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat dit zijn droombestemming is." "Kijk maar naar de bekende foto's van hem als kleine jongen, met zijn kamer volgeplakt met posters van Cristiano Ronaldo bij Real. Hij heeft ook alles in zich om zijn grote idool te evenaren of zelfs te overtreffen in Bernabéu."

Zijn transfer doet alvast terugdenken aan de Galactico-periode bij de Spaanse grootmacht. Toen met Beckham, Figo, Ronaldo (de Braziliaan) en Zidane. Nu met Bellingham, Vinicius, Courtois en ... Mbappé.

"Deze transfer kan niet overschat worden", weet ook Van Vaerenbergh. "De verwachtingen zijn ook enorm hoog. Het is echt een monstertransfer, nu al dé deal van deze zomermercato."

Schrijf maar op: Kylian Mbappé is volgend seizoen de topschutter van La Liga. Michael Van Vaerenbergh

Een vaststelling die ook de vele concurrerende ploegen ongetwijfeld hebben gedaan. Tegenstanders die opnieuw met lede ogen hebben toegekeken hoe Real zichzelf jaar na jaar onoverwinnelijker lijkt te maken. "Tja, de concurrentie is natuurlijk heel jaloers. In Spanje vreest men al een Bayern- of Juventus-scenario, waarbij twee ploegen jarenlang hun competitie soeverein domineerden." "Geloof me: bij Barcelona en Atletico is de angst al aanwezig dat de Koninklijke dynastie voor jarenlang is begonnen."



Kan Mbappé ook in Madrid een icoon worden zoals hij in Parijs was?

Luxeprobleem?