Kylian Mbappé als zoveelste Galactico: onbetaalbaar prestigeproject of unieke buitenkans voor Real?

Kylian Mbappé kwam dan wel transfervrij over van Parijs naar Madrid. Gratis zal hij niet voetballen in het shirt van Real Madrid.

Volgens Britse krant The Guardian krijgt de Franse superster een tekenbonus van 125 miljoen euro, verspreid over 5 jaar én ligt zijn salaris tussen de 15 en 20 miljoen euro. Waar komt dat geld vandaan, bovenop de huidige loonlast?

"Dat zal wel geregeld worden", is Peter Vandenbempt overtuigd. "Real is meer dan Barcelona een gezonde club. Daarenboven levert het nieuwe Bernabeu jaarlijks honderden miljoenen euro op met matchen en optredens. Het is een goudmijn in dat opzicht."

"Florentino Perez heeft ook grote toegiften gedaan. Mbappé krijgt niet 50%, maar 70% van zijn portretrechten. Dus hoef ik niet uit te leggen dat de boost in de marketing van Real enorm zal zijn."