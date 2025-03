Marquinhos moest zich zelfs excuseren: Brazilië incasseert "historische" pandoering tegen aartsrivaal Argentinië

Geen Messi? Geen probleem. Zonder zijn boegbeeld pakte Argentinië in Buenos Aires uit met een klinkende zege tegen aartsrivaal Brazilië. Hoewel La Albiceleste een uur voor de wedstrijd eigenlijk al zeker was van zijn ticket voor het WK van 2026, bulldozerde het Brazilië toch omver met 4-1. Na de wedstrijd moest Marquinhos zich met het schaamrood op de wangen verontschuldigen.

Argentinië, dat een uur voor de wedstrijd al wist dat het zeker was van een ticket voor het WK 2026, liet geen ruimte voor decompressie: ondanks de afwezigheid van sterspelers Lionel Messi en Lautaro Martínez begon de ploeg furieus. Al na vier minuten opende Julián Álvarez de score na een fraaie combinatie met Thiago Almada. Nog geen tien minuten later verdubbelde Enzo Fernández de voorsprong door een uitgekiende teamaanval af te ronden. Beiden vierden hun goal zoals de geblesseerde Lautaro Martinez.

Het voetbalhart van Brazilië bloedt. In Buenos Aires, het hol van de leeuw, heeft de Braziliaanse nationale ploeg een pijnlijke avond beleefd. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen eeuwige rivaal Argentinië ging de vijfvoudig wereldkampioen roemloos met 4-1 ten onder. En zo incasseerde Brazilië een "historische" blamage: het was de zwaarste nederlaag ooit voor Brazilië in een WK-kwalificatiewedstrijd - wat de druk op (nieuwe) bondscoach Dorival Jr. verder vergroot.

Maar Argentinië gaf zijn tegenstander uiteindelijk geen kans om door te drukken. In de 37e minuut van de potige en pittige partij herstelde Alexis Mac Allister de marge met een krachtige uithaal, en invaller Giuliano Simeone zorgde in de 71e minuut voor de definitieve vernedering. De clash ontspoorde nog bijna na een opeenstapeling van incidentjes, waaronder meerdere schermutselingen en het onvermijdelijke getreiter van doelman Emiliano Martinez, maar Brazilië ging uiteindelijk met de billen bloot: 4-1.

Brazilië leek even terug in de wedstrijd te komen dankzij een fout van Cristian Romero, die Matheus Cunha in staat stelde om in de 26e minuut te scoren.

Na afloop van de wedstrijd kon de Braziliaanse aanvoerder Marquinhos zijn teleurstelling nauwelijks verbergen. In een interview met TV Globo bood hij zijn excuses aan de fans aan.

"Wat we hier vandaag hebben laten zien, mag nooit meer gebeuren", verklaarde de verdediger. "Het is moeilijk om hier nu over te praten, maar dit is simpelweg beschamend. We begonnen de wedstrijd veel te slap en gaven Argentinië de kans om te domineren. Ze zaten vol vertrouwen en wisten slim te spelen. Ik wil onze fans mijn verontschuldigingen aanbieden."

Ook over de positie van bondscoach Dorival Jr., die in 16 wedstrijden slechts zeven overwinningen behaalde, liet Marquinhos zich uit.

"Het is niet alleen de schuld van de coach, wij als spelers dragen hier ook verantwoordelijkheid voor. Er is geen magische oplossing in het voetbal. We moeten allemaal beter presteren en onze fouten onder ogen zien."

Een pijnlijk contrast met de feestende Argentijnen op de achtergrond.