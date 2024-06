Engeland stemt vandaag over VAR-afschaffing, maar hoe zit dat in België? "Als de clubs erover willen praten, kan dat"

do 6 juni 2024 12:02

Gaat de VAR in de Premier League op de schop? Het is vandaag hét hot topic op de Algemene Vergadering van de Engelse eersteklassers. En zo laait de eeuwige discussie in ons land ook weer op: is het mogelijk dat we in België op termijn weer naar een voetbal zonder VAR gaan? "Is het kind met het badwater weggooien wel de juiste beslissing?", vraagt Peter Willems van de KBVB zich luidop af.

To VAR or not to VAR? Op aangeven van initiatiefnemer Wolverhampton zal er vandaag op de Jaarlijkse Vergadering van de Engelse voetbalclubs gestemd worden over de potentiële afschaffing van de Video Assistent Referee. "De videoscheidsrechter heeft geleid tot talrijke onbedoelde negatieve gevolgen die de relatie tussen de fans en het voetbal schaden", klinkt het in een statement bij de Wolves. Het is een gevoel dat niet vreemd is in ons land, maar Peter Willems - directeur arbitrage bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond - nuanceert: "De juistheid van beslissingen is algemeen toegenomen met de aanwezigheid van de VAR. En ik denk toch dat we allemaal een voetbal willen met de juiste beslissingen." "Vooral op het vlak van buitenspel. Daar zie je toch meer en meer dat het naar een zwart-witbeslissing gaat: is het offside of niet? En dan zie je dat beslissingen mét de VAR toch procentueel omhoog gaan qua correctheid en kwaliteit."

We hebben de voorbije play-offperiode bewezen dat de VAR een versnelling hoger heeft geschakeld. Peter Willems

Alleen: vele voetbalromantici blijven vinden dat de VAR de ziel uit de sport haalt.

"Oké, als je de optelsom maakt, zijn er meer juiste beslissingen met de VAR", legt voetbalcommentator Filip Joos uit. "Maar wat je verliest aan pure emoties, buikgevoel en de autoriteit van de scheidsrechter is veel minder te kwantificeren." "Als je de VAR afschaft, heb je volgend seizoen op speeldag één waarschijnlijk een fase waar iedereen moord en brand schreeuwt. Dan heb je een grote maturiteit nodig om te beseffen dat er ook een keerzijde van de medaille is: veel authentiekere juichmomenten, een scheidsrechter die eens een oogje toe kan knijpen en het voetbal laat leven ..."

Lardot werd op de slotspeeldag door de VAR naar het scherm geroepen: buitenspel of niet?

Jupiler Pro(?) League