Jouw gids voor Ronde van Zwitserland: tonen jonge Belgen Maxim Van Gils en Cian Uijtdebroeks zich?

Terwijl de Dauphiné zijn ontknoping nadert, staat de Ronde van Zwitserland voor de deur. Ook in deze rittenkoers van de World Tour willen een pak renners de laatste puntjes op de i zetten voordat ze naar de Tour trekken. Ontdek hier alles over de achtdaagse in Zwitserland.

Zo was het vorig jaar:

Soms is koers bijzaak. Vorig jaar overschaduwde de dodelijke val van de 26-jarige thuisrijder Gino Mäder de hele rittenkoers. Hij viel in een gevaarlijke afdaling van de koninginnenrit. Daags nadien werd de 6e rit geneutraliseerd afgewerkt. Maar uiteindelijk kregen we toch een eindwinnaar. Aan de top van het klassement streed een kwartet voor de eindoverwinning: Spaans toptalent Juan Ayuso (UAE), Deen Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), Oostenrijker Felix Gall (AG2R Citroën Team) en toenmalig wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) kleurden de achtdaagse rittenkoers. Onze landgenoot kwam voor het eerst terug in competitie sinds zijn coronabesmetting in de Giro. Hij voerde een mooi nummertje op in rit 7 en pakte de ritzege, maar kwam nooit echt in aanmerking voor de eindwinst. Hij werd derde. Voor de eindzege was het Skjelmose, die nipt Ayuso achter zicht hield. De Deen won zelf ook een rit, de Spanjaard pakte er twee. Ook Felix Gall deed even mee, maar hij zakte helemaal weg in de afsluitende tijdrit.

Ayuso was een van de revalaties vorig jaar. Hij pakte 2 ritzeges en eindige tweede in het eindklassement.

ploeg naam resultaat ploeg 1 Mattias Skjelmose 21:17:19 Trek - Segafredo TFS 2 Juan Ayuso +9 UAE Team Emirates UAD 3 Remco Evenepoel +45 Soudal - Quick-Step SOQ 4 Wilco Kelderman +2:09 Jumbo - Visma TJV 5 Romain Bardet +2:41 Team DSM DSM 6 Rigoberto Urán +2:47 EF Education - EasyPost EFE 7 Cian Uijtdebroeks +3:04 BORA - hansgrohe BOH 8 Felix Gall +3:25 AG2R - Citroën Team ACT 9 Dylan Teuns +4:29 Israel - Premier Tech IPT 10 Harold Tejada +4:57 Astana - Qazaqstan Team AST meer tonen naam punten ploeg 1 Wout van Aert 52 Jumbo - Visma TJV 2 Remco Evenepoel 40 Soudal - Quick-Step SOQ 3 Mattias Skjelmose 32 Trek - Segafredo TFS 4 Juan Ayuso 30 UAE Team Emirates UAD 5 Felix Gall 20 AG2R - Citroën Team ACT 6 Quinten Hermans 10 Alpecin - Deceuninck ADC 7 Stan Dewulf 10 AG2R - Citroën Team ACT 8 Kristian Sbaragli 9 Alpecin - Deceuninck ADC 9 Cian Uijtdebroeks 6 BORA - hansgrohe BOH 10 Michael Gogl 6 Alpecin - Deceuninck ADC meer tonen naam punten ploeg 1 Pascal Eenkhoorn 44 Lotto - Dstny LTD 2 Sergio Higuita 28 BORA - hansgrohe BOH 3 Juan Ayuso 26 UAE Team Emirates UAD 4 Felix Gall 24 AG2R - Citroën Team ACT 5 Nick Zukowsky 17 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 6 Wout van Aert 16 Jumbo - Visma TJV 7 Wilco Kelderman 14 Jumbo - Visma TJV 8 Julien Bernard 13 Trek - Segafredo TFS 9 Mattias Skjelmose 12 Trek - Segafredo TFS 10 Silvan Dillier 12 Alpecin - Deceuninck ADC meer tonen naam resultaat ploeg 1 Mattias Skjelmose 21:17:19 Trek - Segafredo TFS 2 Juan Ayuso +9 UAE Team Emirates UAD 3 Remco Evenepoel +45 Soudal - Quick-Step SOQ 4 Cian Uijtdebroeks +3:04 BORA - hansgrohe BOH 5 Felix Gall +3:25 AG2R - Citroën Team ACT 6 Romain Grégoire +8:42 Groupama - FDJ GFC 7 Welay Hagos Berhe +11:22 Team Jayco - AlUla JAY 8 Tom Pidcock +21:32 INEOS Grenadiers IGD 9 Kevin Vermaerke +29:32 Team DSM DSM 10 Ewen Costiou +33:45 Team Arkéa - Samsic ARK meer tonen ploeg punten 1 AG2R - Citroën Team 64:28:19 2 Israel - Premier Tech +2:35 3 INEOS Grenadiers +5:22 4 Team Jayco - AlUla +6:19 5 BORA - hansgrohe +9:35 6 Groupama - FDJ +11:04 7 EF Education - EasyPost +14:58 8 Soudal - Quick-Step +19:12 9 Trek - Segafredo +19:30 10 Jumbo - Visma +23:43 meer tonen

Het parcours:

De klimgeiten zullen zich in de handen gewreven hebben toen de organisatie het parcours van de 87e editie onthulde met 5 bergritten. Maar naar goede gewoonte bevat de rittenkoers weer 2 tijdritten. Beginnen doen de renners met een biljartvlakke en ultrakorte proloog over 4,8 km in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein. Een nagelbijter dus tot op de allerlaatste seconde. In rit 2 en 3 kunnen ze de benen opwarmen in heuveletappes voor het loodzware werk van de volgende 5 dagen. Waar rit 2 misschien nog een kans biedt voor sterke sprinters, lijkt hun kans eerder klein in rit 3. Op dag 4 vatten de renners het hooggebergte aan. De aanloop is nog behoorlijk vlak, maar de laatste 21 kilometer lopen steevast bergop met een stijgingspercentage van 5,6%. De finish ligt bovenop de Gotthardpas.

De Gotthard Pass.

Terwijl de 4e rit nog relatief rustig begint, is het meteen klimmen geblazen in rit nummer 5. Er wacht de renners een dubbele lange beklimming naar Cari. Barst de strijd voor het klassement hier helemaal los?

De koninginnenrit passeerde normaal over het dak van de Ronde van Zwitserland: de Nufenenpass (2.478m, 13,7 km aan 7,9%). Maar de weergoden hebben er anders over beslist. Er ligt te veel sneeuw waardoor de renners niet over de top kunnen rijden. De organisatie heeft "voor de veiligheid van de renners en supporters" beslist om de rit in te korten tot amper 42,5 km met een slotklim van 6,9 km aan 9,3%.

Op de top viel normaal ook een bergprijs te winnen, genoemd naar de betreurde Mäder, wiens rugnummer van vorig jaar trouwens niet meer zal uitgereikt worden. De bergprijs verhuist nu naar de Gotthardpas in rit 4.

In de voorlaatste etappe mogen de renners weer 3 bergen trotseren. Vooral de Col de la Croix (17,1 km aan 7,1%) zal angst inboezemen.

In de laatste etappe is het tijd om de tijdritfiets weer van stal te halen. In een tijdrit van 15,7 km (5,2 km vlak, daarna 10,5 km aan 8% bergop), zal het eindklassement definitief vastgelegd worden.

Deelnemerslijst:

Ook dit jaar geen Zwitsers hooggebergte voor Tourwinaar Jonas Vingegaard en kersvers Giro-laureaat Tadej Pogacar. Desondanks is het een interessant en mooi deelnemersveld, dat veel Girogangers bevat. Winnaar van vorig jaar Skjelmose zal willen bewijzen dat dat geen toevalstreffer was en de laatste hand willen leggen aan zijn Tour-vorm.

Nog uit het kamp van Lidl - Trek vinden we ook Thibau Nys terug. De jonge Belg zal gebrand zijn om zijn mooie reeks van minstens een overwinning per rittenkoers verder te zetten. Als we zoeken naar gegadigden voor het eindklassement valt ons oog al snel op renners als Einer Rubio (Movistar), olympisch kampioen Richard Carapaz (EF Education-Easypost), berggeit Pello Bilbao (Bahrain-Victorius) en Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Misschien geeft de Gotthardpas de Colombiaan wel vleugels na zijn ritzege in 2019 met dezelfde aankomst.

Bernal lijkt de goede vorm terug te pakken te hebben. Hij werd derde in Catalonië.

Uitkijken is het ook naar 'upcoming kid' Lenny Martinez, (Groupama-FDJ) en talentvolle Belgen als Cian Uijtdebroeks (Jumbo-Lease a bike) en Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). De ene reed een sterke Giro tot zijn ziekte en de andere reed een zeer sterk voorjaar met ereplaatsen in de Strade en de Waalse Pijl en winst gisteren in de GP Aargau. Renners als Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers) en Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) en de polyvalente Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) zullen ongetwijfeld een rit willen wegkapen.

De Zwitserse hoop zal vooral op de schouders rusten van Stefan Bissegger (EF-Education) en Stefan Küng (Groupama-FDJ ). Beide hardrijders hebben twee tijdritkansen om te vieren voor eigen volk.

Als uitsmijter is er nog een 'One to watch': de 20-jarige Isaac Del Toro. De Mexicaan won vorig jaar de Ronde van de Toekomst en ook bij UAE geloven ze enorm in hem. Hij kreeg in april nog een contractverlenging tot 2029. Eind die maand won hij trouwens zijn eerste rittenkoers bij de profs in Asturië.

