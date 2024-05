Ronde van Zwitserland brengt eerbetoon aan betreurde Gino Mäder met bergprijs en herinneringsrit

De Ronde van Zwitserland eert in zijn aankomende editie de betreurde Zwitserse wielrenner Gino Mäder. De klimgeit wordt herdacht met een bergprijs die naar hem wordt genoemd.

De 26-jarige Mäder kwam vorig jaar ten val in een afdaling in de Ronde van Zwitserland. De dag nadien overleed hij in het ziekenhuis aan de gevolgen van die zware crash.

Dat tragische ongeval wordt komende maand herdacht in de 87e editie van de WorldTour-wedstrijd.

"Een van Gino's sterke punten was het hooggebergte, en dus hebben we samen met Gino's familie besloten om het hoogste punt van de wedstrijd aan hem te wijden", zegt wedstrijdleider Olivier Senn.

"Vanaf dit jaar zal het dak van de Ronde de #rideforgino bergprijs heten, waar een speciale prijs te winnen zal zijn. Gino zal zo voor altijd verbonden blijven aan de Ronde van Zwitserland."