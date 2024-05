Red Lions zijn goed bij schot: Australië kan maar net forfaitcijfers voorkomen

De Belgische hockeymannen (FIH 4) hebben woensdag in hun negende wedstrijd in de Hockey Pro League met 5-1 een deugddoende zege geboekt tegen Australië (FIH 2).

De Red Lions waren duidelijk baas tijdens de heruitgave van de vorige olympische finale op de Wilrijkse Pleinen in Antwerpen. De openingstreffer van Felix Denayer werd nog uitgewist door Lachlan Sharp, maar nadien hadden de Aussies geen antwoord meer op het Belgische overwicht.

Een rake strafbal van Alexander Hendrickx en veldgoals van opnieuw Denayer, Nelson Onana en Thibeau Stockbroekx legden de eindstand vast op 5-1. Australië zit op de Spelen in Parijs net als de Belgen in groep B.

In de tussenstand in de Pro League staan de Lions na negen wedstrijden op de vijfde plaats, met elf punten. Australië is vierde, met twintig punten na negen duels.

De Lions, de regerende olympische kampioenen, spelen de komende dagen nog drie keer, telkens in Antwerpen. Donderdag en zaterdag is Spanje (FIH 8) de tegenstander, zondag treffen de Belgen nog eens Australië. Vorige week werd tweemaal gewonnen van India (FIH 6) en tweemaal verrassend verloren van Ierland (FIH 10).