Ook Bayern-bobo Rummenigge bevestigt komst Kompany: "Guardiola sprak zeer lovend over hem"

Niets lijkt een overgang van Vincent Kompany naar Bayern München nog in de weg te staan. Dat heeft nu ook Karl-Heinz Rummenigge in de Duitse pers verkondigd.

Rummenigge was als speler een van de boegbeelden van de club en nam nadien verschillende rollen in het bestuur op. Ook nu nog heeft de 68-jarige Rummenigge nog altijd een serieuze vinger in de pap te brokkelen.

"Ons bestuur heeft besloten om Vincent Kompany aan te stellen als nieuwe hoofdcoach", zegt Rummenigge onomwonden. "We ronde de laatste details af. Dan zal het officieel zijn."

Rummenigge lichtte ook al een tipje van de sluier waarom Bayern bij Kompany is uitgekomen. "Pep Guardiola heeft lovend over Vincent als talentvolle coach gesproken. Hij kent hem goed en wij schatten zijn mening hoog in." Guardiola was van 2013 tot 2016 coach van Bayern, waarmee hij drie titels won.