Jean-Marie Pfaff ziet Kompany slagen bij Bayern: "Maar hij mag zich niet door anderen laten beïnvloeden"

"Kompany is iemand die met zijn vak bezig is. Hij heeft veel ervaring opgedaan als speler, ook in de Bundesliga, en heeft onder grote trainers gewerkt. Daar zal hij ook veel van opgestoken hebben."

"Iedereen moet een kans krijgen. Kijk naar die trainer van Leverkusen (Xabi Alonso, red). Die was 3 jaar geleden nog coach in tweede klasse (bij Real Sociedad B), waar hij ook degradeerde. Toch heeft Leverkusen hem gehaald en nu is hij kampioen zonder te verliezen."

Als Kompany een beetje flexibel is, komt het in orde. Het zal in ieder geval een grote verbetering zijn.

Als Kompany een beetje flexibel is, komt het in orde. Het zal in ieder geval een grote verbetering zijn.

Wie Bayern München zegt, zegt prijzen. "Hij zal elke match moeten winnen", weet ook Jean-Marie Pfaff.

"In Bayern moet je kampioen worden en moet je de beker winnen. Je doet ook niet gewoon mee aan de Champions League, je doet mee om te winnen. Hij zal 12 maanden moeten vechten om al die prijzen te winnen."

Past de stijl van Kompany bij Bayern? "Daar maak ik mij geen zorgen om. De visie is daar. Als hij een beetje flexibel is, komt het in orde. Het zal in ieder geval een grote verbetering zijn."

"Hij zal zijn eigen ideeën wel vanaf het begin moeten doordrukken. Hij mag zich niet te veel laten beïnvloeden door anderen. Daarom is het best dat hij een paar mensen meeneemt die hij vertrouwt."

Bayern München is ook een notoire slangenkuil, al ziet Pfaff dat anders. "Hij komt bij een ploeg met allemaal volwassen mensen: Rummenigge, Breitner, Hoeness, ... Hij zal daar heel goeie mensen leren kennen."

"Alles is daar ook perfect georganiseerd, iedereen zal achter hem staan. Daar hoeft hij zich geen zorgen over te maken."

Kortom, Jean-Marie Pfaff is heel enthousiast over de nakende aanstelling van Kompany. "Ik ga het komende seizoen in ieder geval eens wat vaker naar Bayern gaan om een match te bekijken."