Bora-Hansgrohe-manager over Evenepoel, Van Aert en uitbouw rondeploeg: "Geruchten zijn part of the game"

Wordt Red Bull-Bora-Hansgrohe de komende jaren de nieuwe heerser in de grote rondes? De voorbije weken en maanden werden Wout van Aert en Tom Pidcock al gelinkt aan het Duitse team. En Remco Evenepoel? "Natuurlijk heb je Remco liever aan je zijde dan tegenover je", zegt ploegmanager Ralph Denk. "Maar wij respecteren contracten."

Dus Van Aert en Pidcock staan helemaal niet op de radar van Red Bull-Bora-Hansgrohe? "We hebben tijdens onze vergaderingen nog niet over hen gesproken."

"Wij hebben een partnership met het hoofdkwartier van Red Bull, in Oostenrijk. Bij Van Aert en Pidcock gaat het om deals met respectievelijk Red Bull België en Red Bull UK."

Maar in het geval van Pidcock en Van Aert wil Denk wel wat toelichting geven.

"Normaal gezien reageren we niet op geruchten", zegt Bora-Hansgrohe-ploegbaas Ralph Denk.

"Maar de handtekeningen onder de samenwerking met Red Bull zijn nog maar eind april gezet. Ons partnership met Red Bull is dus nog geen maand oud."

"We hebben al veel brainstormsessies met Red Bull achter de rug en er zullen er nog heel veel volgen", zegt Denk.

"Na het vertrek van Peter Sagan, hebben we onze focus gelegd op grote rondes. We wonnen 2 jaar geleden de Giro met Jai Hindley, een heel mooie verwezenlijking."

"De Tour de France winnen drijft me elke dag. Dat is geen geheim", zegt ploegmanager Denk.

Wat geen gerucht is: Bora-Hansgrohe is minutieus bezig met het uitbouwen van een rondeploeg.

Ralph Denk is de manager van Bora-Hansgrohe.

Als het masterplan volledig uitgetekend is, moet Red Bull-Bora-Hansgrohe wel nog op zoek naar een superkopman die de Tour de komende jaren kan winnen.



Roglic (in oktober 35) wordt er niet jonger op. En Pogacar en Vingegaard zitten voor lange tijd vastgebeiteld bij hun teams.



Dan kom je automatisch bij Remco Evenepoel uit.





"Remco is een interessante renner. Het is altijd beter om hem aan je zijde te hebben dan hem tegenover jou te hebben."

"Maar ik kan bevestigen dat er zeker geen deal is met Remco", reageert Denk op geruchten van een overstap van de Belgische kampioen.

"Geruchten zijn part of the game. Maar net als Van Aert en Pidcock heeft Evenepoel een langdurig contract bij Soudal-Quick Step (tot 2026). Van onze kant zullen we dat contract respecteren."