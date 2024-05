Nina Sterckx kiest voor -49-klasse op Spelen en staat voor uitdaging: "2 gewichtsklassen (10 kg) afvallen met geleidelijk dieet"

za 25 mei 2024 14:06

Gewichthefster Nina Sterckx (21) heeft ervoor gekozen om in Parijs in actie te komen in de categorie onder de 49 kilogram. "Omdat ze in theorie hoger zal eindigen in de -49-klasse dan in de -59-klasse", legt Bieke Vandenabeele (Technisch Directeur van de Vlaamse Gewichtheffers Federatie) uit.

Begin april kwalificeerde gewichthefster Nina Sterckx zich in Thailand voor de Olympische Spelen in de -59-klasse. Ondanks een schouderblessure en een verstoorde voorbereiding. Maar omdat onze 21-jarige landgenote zich ook al geplaatst had in de -49-klasse, moest ze een keuze maken. Want in beide categorieën deelnemen in Parijs, is niet toegestaan. Sterckx heeft de knoop doorgehakt en zal in Parijs gewichtheffen in de categorie onder de 49 kilogram. "De keuze van de gewichtsklasse is 100 procent Nina's keuze. Ze werd hiertoe door niemand gedwongen", benadrukt Bieke Vandenabeele, Technisch Directeur van de Vlaamse Gewichtheffers Federatie.

Deze keuze getuigt van heel veel lef en wilskracht. Bieke Vandenabeele (Technisch Directeur van de Vlaamse Gewichtheffers Federatie)

"Nina zat in een luxepositie: ze is een van de weinige gewichthefsters die selecteerbaar waren in 2 gewichtsklassen." "Toch heeft Nina niet gekozen voor de "easy road to Paris" en kiest ze ervoor om 2 gewichtklassen (10 kg) af te vallen." "Dat is absoluut geen voor de hand liggende keuze. Het getuigt van heel veel lef en toont ook aan hoeveel wilskracht Nina heeft." Waarom kiest Sterckx niet voor de klasse -59 kilogram? "Omdat theoretisch de kans groter is dat ze hoger zal eindigen in de klasse tot 49 kg dan in de klasse tot 59 kg."

Van 59 kg tot 49 kg

Sterckx moet dus tegen de Spelen 2 gewichtsklassen afvallen. Dat is geen sinecure. "Nina heeft wel al ervaring met een extreem dieet", zegt Vandenabeele. "Maar deze keer zal het nog een beetje moeilijker worden, omdat haar startgewicht iets hoger ligt dan bij haar vorige diëten." Toen moest Sterckx afvallen van de klasse tot 55 kg tot de klasse tot 49 kg. Nu moet ze van de klasse tot 59 kg naar 49 kg zakken. "Een van de grootste uitdagingen is om tegen woensdagavond 7 augustus 49,00 kg te wegen." "Als dat lukt, is het ook nog afwachten hoe fit Nina nog zal zijn. Want het ene dieet is het andere niet." "Ook voor de coaches wordt dat afwachten, we zullen daarop moeten anticiperen."

Gezondheid blijft het belangrijkste

2 gewichtsklassen afvallen in combinatie met gewichtheftrainingen wordt een uitdaging voor Sterckx. "Er zal heel veel doorzettingsvermogen op lange termijn (3 maanden) voor nodig zijn", weet Vandenabeele. "Dergelijke praktijken zouden we in normale omstandigheden afraden, maar dit gaat natuurlijk om de Olympische Spelen waar elke atleet zijn grenzen wil aftasten. We willen Nina deze kans niet ontnemen."

We zullen de laatste dagen geen risico’s nemen in de vochtreductie zodat alles medisch correct en veilig kan verlopen. Bieke Vandenabeele (Technisch Directeur van de Vlaamse Gewichtheffers Federatie)