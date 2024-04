Nina Sterckx is nu ook zeker van ticket voor Olympische Spelen in categorie onder 59kg

Nina Sterckx (21) heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in de -59kg-klasse van het gewichtheffen. Sterckx zette door een beperkte voorbereiding niet haar beste prestatie neer op het kwalificatietoernooi in Thailand, maar dat was wel genoeg om een ticket voor Parijs te garanderen. Aangezien Sterckx ook al geplaatst is in de categorie onder 49kg, zal ze een keuze moeten maken.

Nina Sterckx is een straffe.



De gewichthefster, nog altijd maar 21 jaar, heeft zich in Thailand gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van deze zomer in Parijs in de categorie onder 59kg. Ondanks een schouderblessure en dus verstoorde voorbereiding lukte het haar een gunstige positie te behouden op de Olympische ranking.

Sterckx staat momenteel namelijk 11e, en de top 10 kwalificeert zich. Maar door een speciale selectieprocedure bij de VS en dopingperikelen bij een vrouw van Oekraïne schuift ze op naar plek 9, wat haar zekerheid geeft over de Spelen.

De kwalificatie zorgt er wel voor dat Sterckx een categorie zal moeten kiezen in Parijs. Ze is namelijk ook al gekwalificeerd in de -49-klasse, en deelnemen in twee categorieën mag niet.



De definitieve beslissing moet gemaakt worden tegen 1 mei, haar entourage laat weten dat er tegen dan nog meetings gepland staan met Sterckx, haar begeleidingsteam en het BOIC zodat een doordachte, ethische en medisch correcte beslissing genomen kan worden.