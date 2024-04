Wanneer de weegschaal de wet dicteert: de fysieke én mentale gevolgen van gewichtsklassen in topsport

Matthias Casse, 's lands beste judoka, past voor het EK judo van eind deze maand. Casse denkt aan zijn energievoorraad en wil zichzelf voor de Spelen niet nog eens extra pijnigen om gewicht te verliezen, een voorwaarde om zijn gewichtsklasse van 81 kilogram te respecteren. Hoe lastig en (on)gezond is dat proces? Sporza Daily werkte zich in het zweet.

Topsporters en gewicht, het is en blijft een zeer gevoelige relatie. Voor wie moet voldoen aan een gewichtsklasse, is de weegschaal vaker een vijand dan een vriend en is de tijdsdruk een extra lastpost.

Judoka's zoals Matthias Casse (-81 kg) en Jorre Verstraeten (-60 kg) moeten hun categorie eerbiedigen en dat vereist voor aanvang van een belangrijk toernooi bloed, zweet en tranen.

"De meeste judoka's beginnen er 3 weken voor een belangrijk toernooi aan", legt Verstraeten uit in Sporza Daily. "Anders heb je tijd tekort en kan het niet op een gezonde manier."

Water en vocht zijn cruciale onderdelen bij de laatste loodjes. Je kan extra zweten door onder meer hevige inspanningen te leveren in warme kledij, door saunasessies in te lassen, door vezelarm te eten 24 à 48 uur vooraf of door "waterloading".

Kort samengevat, dat laatste principe: je neemt voor je wedstrijddag zoveel vocht op dat je later een grotere uitscheiding van vocht in de urine krijgt en er gewichtsverlies ontstaat.

Die laatste techniek klinkt Verstraeten bekend in de oren. "Je drinkt heel veel water en zo fop je eigenlijk je lichaam. Je drinkt de dagen voordien tot 7 liter en dan blijft je lichaam water afvoeren en zweet je makkelijker."