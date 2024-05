Amper 17 en al in één adem genoemd met de allergrootsten: "Luke Littler legt de lat nog hoger"

vr 24 mei 2024 17:44

Na het WK waren er nog twijfels of Luke Littler een onehitwonder was, na zijn eindzege in de Premier League wordt hij al vergeleken met Phil Taylor. Is een 17-jarige de nieuwe maat der dingen in het darts? "Hij laat een nieuwe wind blazen", zegt dartscommentator Erik Clarys.

In de WK-finale moest Luke Littler nog het hoofd buigen voor Luke Humphries, in de finale van de Premier League nam het 17-jarige fenomeen revanche. In de O2 Arena in Londen triomfeerde hij met 11-7. "We leven nu in een Luke-wereld", zei verliezend finalist Humphries na afloop. Geen leugen: Luke Littler en Luke Humphries zijn momenteel de beste twee darters ter wereld. "De Lukes domineren de sport", beaamt Erik Clarys, die als commentator in Londen zat. "Maar Littler steekt er met kop en schouders bovenuit. Hij doet vrij onbevangen waar hij zin in heeft." Dat liet Littler ook zien met een 9-darter in de finale. Dat had niemand hem al voorgedaan sinds 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor.

Vorig jaar keek hij als 16-jarige nog op zijn televisie naar de Premier League darts, nu wint hij als debutant. Prompt dopen de Engelse media Littler tot de "nieuwe Phil Taylor". Van een onehitwonder spreekt niemand meer. "Hij komt ook niet uit het niets", zegt Clarys. "Als jong gastje van 13 jaar won hij al titels bij de grote jongens op het WDF-circuit." Littler houdt evenwel de voetjes op de grond. "Of ik de komende jaren zal domineren zoals Phil Taylor? Dat kan, maar ik ben nog niet de beste speler ter wereld." Ook Clarys blijft voorzichtig met vergelijkingen. "Taylor heeft 16 wereldtitels veroverd in 25 jaar. Wil Littler wel even lang blijven doorgaan?" "Toen Michael van Gerwen kwam bovendrijven, zei hij dat hij meer wereldtitels zou pakken dan Taylor. Dat doel heeft de Nederlander ondertussen wel bijgesteld. Adrian Lewis veroverde bijvoorbeeld twee wereldtitels op een rij en zei dan al dat hij het had gezien." "Wat doet Littler: bouwt hij een carrière uit van 10 tot 20 jaar of haalt hij er snel de riem af? Hij zei zelf alvast dat hij lange tijd wil meegaan. Dat kenmerkt de allergrootsten."

Buitenaards

Het is volgens Clarys niet het enige wat Littler nu al in het rijtje van de allergrootsten plaatst. "Hij gooit sommige topspelers op een hoopje. Hij heeft een ongelofelijke winnaarsmentaliteit." "Als hij iets doet, laat hij het er gemakkelijk uitzien. Hij gooit met flair en nonchalance, wat hem heel speciaal maakt. Hij lijkt er niet voor te moeten werken." "En hij is mentaal ijzersterk. Ruim een jaar geleden werd Josh Rock nog de nieuwe Phil Taylor genoemd. Als je die nu vergelijkt met Littler, dan is Rock helemaal weggedeemsterd. Hij is gewoon buiten categorie." "Het zou kunnen dat Littler nu wel een aantal majors na elkaar wint en de sport domineert. Hij laat een nieuwe wind blazen door de PDC." "Hij heeft de lat nog hoger gelegd. Humphries gaf ook toe dat hij niet zijn A-game maar zijn A+-game nodig heeft om Littler te kloppen."

Dit is mijn eerste titel en vanaf nu wil ik alles winnen. Luke Littler