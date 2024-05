Luke Littler (17) bij debuut meteen eindwinnaar Premier League darts, mét ninedarter in de finale

Luke Littler blijft de dartswereld stormenderhand veroveren. Hij bekroont zijn allereerste deelname aan de Premier League darts meteen met eindwinst, waardoor hij op zijn 17e de jongste winnaar van een major wordt. In de finale versloeg Littler Luke Humphries, die hem eerder in de WK-finale had geklopt.

Een halfjaar geleden kon er nog aan getwijfeld worden of Luke Littler, toen nog 16 jaar, geen onehitwonder was toen hij vanuit het niets de finale van het WK darts bereikte.



Die twijfels speelde de tienersensatie de voorbije maanden helemaal weg, al kon hij het na zijn eindzege in de Premier League niet laten om zijn gram te halen: "Aan alle twijfelaars: ik heb net deze gewonnen!", riep hij richting het publiek, zwaaiend met zijn trofee. "Twijfelen jullie nog?"

Littler had net ervoor Luke Humphries overtuigend verslagen in de finale. Kers op de taart was een ninedarter. Enkel de legendarische Phil Taylor deed hem dat voor in de finale van de Premier League.



Humphries, de wereldkampioen en de nummer 1 van de wereld, was zelf duidelijk aan het genieten van de suprematie van zijn tegenstander. Nochtans had de Engelsman in de halve finales op zijn beurt indruk gemaakt tegen titelverdediger Michael van Gerwen.



Maar aan Littler was niet veel te doen. De 17-jarige had van de 16 Premier League-avonden er 4 gewonnen, waarmee hij zich als numero uno had geplaatst voor de finaleavond.



Littler is, bijna vanzelfsprekend de jongste winnaar van een major, een toptoernooi, in het darts. Waar zal dit eindigen voor "The Nuke"?