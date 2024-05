Wout van Aert kan teleurstelling niet verbergen na rentree: "Ik had niet verwacht al zo te moeten afzien"

Twee maanden na zijn val in Dwars door Vlaanderen keerde Wout van Aert donderdag terug in het peloton. Onze landgenoot koerste in de finale alert vooraan, maar moest finaal passen op de pittige slotklim. En dat viel hem toch zwaar. "Ik ben het niet gewoon om er maar gewoon bij te rijden, maar ik weet dat dat er nu bij hoort."

57 dagen. Zo lang was het geleden dat Wout van Aert nog gekoerst had.

Onze landgenoot had de verwachtingen getemperd voor zijn comeback in de Ronde van Noorwegen en dat bleek een correcte inschatting. Na wat werk in dienst van de ploeg moest Van Aert finaal passen op twee kilometer van de streep.

"Het ging best goed", reageerde Van Aert na de openingsrit. "Het was een gecontroleerde wedstrijd, dat was wel welkom. Het was toch een pittig parcours. Ik ben wel blij met hoe het ging."

"Ik probeerde de jongens in de finale in positie te houden, maar het was hectisch. We zaten niet altijd goed bij elkaar. Ik wilde hen op zijn minst tot anderhalve kilometer van de streep brengen, maar toen tikte ik de renner voor mij aan en verloor ik mijn momentum."

"Ik heb dan beslist om te laten lopen. Het was vanaf het begin van de slotklim al op de limiet voor mij. Ik kon het goed voelen op mijn longen dat het lang geleden was dat ik nog zo diep was gegaan."