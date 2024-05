Thibau Nys etaleert bloedvorm nu ook in Noorwegen, wederoptredende Van Aert moet passen op slotklim

do 23 mei 2024 17:47

Ronde van Noorwegen Etappe 1 Wegwedstrijd 142 km 14:20 Voss - 17:50 Voss Thibau Nys einde 0 20 40 60 80 100 120 142

Thibau Nys heeft nu ook in Noorwegen getoond dat hij de laatste tijd over een stel wonderbenen beschikt. Onze jonge landgenoot van Lidl-Trek was de beste op de pittige slotklim na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploegmaat Mathias Vacek. Wout van Aert, die zijn eerste wedstrijdkilometers reed in twee maanden, moest pas diep in de finale passen.



Het wederoptreden van Wout van Aert in de Ronde van Noorwegen begon met een rit voor punchers. Zeven renners kleurden de beginfase. Onder meer Lennert Teugels en Abram Stockman waren mee. Veel ruimte kregen ze wel niet. Hun maximale voorsprong was lang 1'15". In het peloton was er bij Lidl-Trek vol vertrouwen in Thibau Nys. Het leidde de hele dag de achtervolging. Met een paar versnellingen op wat klimmetjes spartelden de vluchters tegen. Ondertussen ging het voor Timo Roosen te snel. De zes overblijvers sneuvelden uiteindelijk pas vlak voor de slotklim, op 4 kilometer van de streep.

Vacek lanceert Nys

Op die slothelling kwamen verschillende teams piepen. Ook Wout van Aert leek zich te willen mengen, maar op 2 kilometer van het einde zat hij aan zijn limiet. Hij moest zich langs de kant zetten. De slotkilometer was de lastigste met percentages boven de 10%. Dat was het signaal voor Mathias Vacek (Lidl-Trek) om de kop te nemen. Kopman Thibau Nys volgde gezwind mee. Het tempo van de Tsjech lag zo hoog dat niemand anders kon volgen. Nys plakte in het wiel. Op 200 meter van de streep nam de Belg over. Adne Holter en Axel Laurance kwamen nog opzetten, maar Nys hield ze makkelijk af. Na ritzeges in Romandië en Hongarije schiet hij ook raak in Noorwegen. Nys is zo ook de eerste leider in de vierdaagse rittenkoers. Morgen krijgen de renners de lastigste etappe voor de wielen. De finish ligt op een klim van 5,5 kilometer aan 8,8%.

Uitslag Rit 1 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Thibau Nys 3:21:34 Lidl - Trek LTK 2 Ådne Holter +4 Uno-X Mobility UXM 3 Axel Laurance +4 Alpecin - Deceuninck ADC 4 Bart Lemmen +6 Team Visma - Lease a Bike TVL 5 Mathias Vacek +8 Lidl - Trek LTK 6 Idar Andersen +8 Uno-X Mobility UXM 7 Marco Brenner +18 Tudor Pro Cycling Team TUD 8 Adrien Maire +18 TDT - Unibet TDT 9 Óscar Rodríguez +20 INEOS Grenadiers IGD 10 Magnus Cort +20 Uno-X Mobility UXM meer tonen naam resultaat ploeg 1 Thibau Nys 3:21:24 Lidl - Trek LTK 2 Ådne Holter +8 Uno-X Mobility UXM 3 Axel Laurance +10 Alpecin - Deceuninck ADC 4 Bart Lemmen +16 Team Visma - Lease a Bike TVL 5 Mathias Vacek +18 Lidl - Trek LTK 6 Idar Andersen +18 Uno-X Mobility UXM 7 Marco Brenner +28 Tudor Pro Cycling Team TUD 8 Adrien Maire +28 TDT - Unibet TDT 9 Óscar Rodríguez +30 INEOS Grenadiers IGD 10 Magnus Cort +30 Uno-X Mobility UXM