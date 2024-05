"Haters gonna flag": de Strava-strijd van Tadej Pogacar gaat voort

do 23 mei 2024 11:39

Bij gebrek aan strijd in de Giro, proberen de tegenstanders van Tadej Pogacar het hem dan maar moeilijk te maken op Strava. Keer op keer rapporteren er enkelingen zijn straffe prestaties op de koersfiets, al hoeft Pogi niet te vrezen voor zijn KOM's en andere indrukwekkende statistieken.

Eerst en vooral: een "flag"? Dat betekent in Strava-kringen dat iemand je fietsrit heeft gerapporteerd .



Iets waar de Sloveense superkampioen in deze Giro wel vaker last van heeft.



Het begon allemaal toen een fan zijn krachttoer in de koninginnenrit rapporteerde.

220 km aan een gemiddelde van 35,9 km/h in een bergetappe, dat kon toch niet?

De roze trui zelf ging er luchtig mee om. "Het is wel een beetje grappig. Op deze manier kunnen mensen eens zien hoe snel we echt gaan op de iconische beklimmingen. En ik hou er nog wat kudo's aan over", knipoogde hij.

Tadej Pogacar bewijst deze Giro nog maar eens dat hij van een andere planeet komt.

Statistieken niet voor de vuilbak