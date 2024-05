Bewondering boven jaloezie? Roze trui Pogacar heeft enorme gunfactor: "We kijken er met grote ogen naar"

wo 22 mei 2024 13:43

"Velen proberen zelfs niet meer aan te vallen, want het is een verloren zaak." Tadej Pogacar laat geen kruimel liggen in de Giro, maar toch dwingt de Sloveen vooral respect af. "Hij is heel sympathiek, dan is het hem iets meer gegund", zeggen de Belgen in de Giro.

Heeft het eigenlijk wel nog zin om bergop op een Giro-zege te mikken? Tadej Pogacar ging gisteren al met zijn 5e ritzege aan de haal. Als aanvaller zou je er moedeloos van worden. "Hij is zodanig sterk dat hij de tegenstand volledig kapot rijdt", beaamt Mauri Vansevenant. "Velen proberen zelfs niet meer, want het is een verloren zaak." Wekt dat frustratie of toch vooral bewondering op? "Alleen maar bewondering", aldus Vansevenant. "Hij is een heel joviale kerel en doet nooit uit de hoogte. Daar heb ik alleen maar respect voor." Die gunfactor lijkt de leider in het volledige Giro-peloton te hebben. Ook Tim Merlier kan er "alleen maar met grote ogen naar kijken". "De cijfers die hij wegtrapt, daar kan ik alleen maar van dromen. Jaloezie? Je kan zo jaloers zijn als je wil, we gaan toch nooit kunnen wat hij kan." Toch is niemand afgunstig. "Dat dwingt hij ook af", stelt Merlier. "Als je arrogant bent, is het je minder gegund. Maar Pogacar is heel sympathiek, dan is het je iets meer gegund."

We proberen Pogacar het leven zo zuur mogelijk te maken, maar dat is moeilijk met zijn benen. Quinten Hermans